Пенсии в Украине: кто получит больше 13 тысяч гривен

По данным пенсионного фонда, для пенсионеров с инвалидностью первой группы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС минимальные пенсионные выплаты установлены в размере более 13 тысяч гривен.

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Законодательством Украины установлены минимальные размеры выплат и надбавки для льготных категорий пенсионеров. В частности, ликвидаторы и пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС имеют право на льготный размер пенсии плюс надбавки в зависимости от категории и группы инвалидности. О том, какой размер пенсии назначают чернобыльцам, сообщил Пенсионный фонд Украины.

В каком возрасте выходят на пенсию чернобыльцы

Люди, которые работали или жили на территориях, загрязненных радиацией после аварии на ЧАЭС, имеют право выйти на пенсию раньше. Пенсионный возраст для этих категорий украинцев уменьшается на срок от одного года до 13 лет. Вместе с этим на то же количество лет уменьшается и размер страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию.

При наличии стажа работы на вредных и особо вредных работах, снижение пенсионного возраста по этим льготам суммируется.

Пенсионный возраст ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС снижается на следующее количество лет:

на 5, 8 или 10 лет (зависит от периода и продолжительности работы в зоне отчуждения)

работникам по Списку №1 (особо вредные и особо тяжелые условия труда) – дополнительно на 3 года;

работники по Списку №2 (вредные и тяжелые условия труда) – дополнительно на 1 год.

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы также могут выйти на пенсию раньше:

от 1 до 10 лет (уменьшение возраста зависит от зоны радиологического загрязнения и продолжительности проживания или работы в ней);

работники по Списку №1 – дополнительно на 2 года;

работники по Списку №2 – дополнительно на 1 год.

Размер пенсий для чернобыльцев

С 1 марта 2023 года чернобыльцы, получившие инвалидность в результате аварии на ЧАЭС, получают пенсию, которая не может быть ниже установленного минимума:

I группа инвалидности – 8187,48 грн;

II группа инвалидности – 6549,98 грн;

III группа и дети с инвалидностью – 5048,95 грн.

Кроме пенсии по возрасту или инвалидности, чернобыльцы получают надбавку, в зависимости от категории пострадавших.

Категория 1 (ликвидаторы):

с инвалидностью I группы – 474,5 гривны;

с инвалидностью II группы – 379,6 гривны;

с инвалидностью III группы – 284,7 гривны.

Категория 1 (пострадавшие с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС):

с инвалидностью I группы – 341,64 гривны;

с инвалидностью II группы – 227,76 гривны;

с инвалидностью III группы – 170,82 гривны.

Категории 2-4

категория 2 – 170,82 гривны;

категория 3 – 113,88 гривны;

категория 4 – 56,94 гривны.

Общая сумма пенсионных выплат с учетом всех льгот и надбавок для ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы не может быть ниже установленных сумм:

13376,21 гривны – для лиц с инвалидностью I группы;

10700,97 гривны – для лиц с инвалидностью ІІ группы;

8025,73 гривны – для лиц с инвалидностью ІІІ группы.

Напомним, некоторые категории украинцев могут получить выплаты досрочно. Пенсии в Украине граждане обычно получают после 60 лет, но для определенных категорий существует возможность получить выплаты раньше.

Ранее в Раде рассказали, кому пенсии увеличат, а кому уменьшат в 2024 году. Нардеп Роксолана Пидласа отметила, что в бюджет заложили и расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Также в следующем году планируется запуск реформы солидарной пенсионной системы.