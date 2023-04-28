Индексация пенсий 2023: кому из украинцев будут платить больше 13 тысяч грн

С марта некоторые украинцы получат значительную прибавку к своей пенсии. Фокус выяснил, кто именно из пенсионеров будет получать повышенные выплаты.

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В рамках весенней индексаций пенсий, которая состоялась в марте 2023 года, надбавку от 100 до 1500 гривен получили почти около четверти украинцев. Теперь пенсию в размере 13 376 гривен выплачивают пенсионерам-чернобыльцам первой категории, сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Сколько платят чернобыльцам

Размер выплат вычисляется с учетом средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за год, предшествующий году перерасчета ежемесячного пособия к пенсии.

Поэтому у чернобыльцев пенсии не могут быть ниже:

для лиц с инвалидностью 1 группы – 100% от размера средней зарплаты (13376,21 гривны);

для лиц с инвалидностью 2 группы – 80% от размера средней зарплаты (10700,97 гривны);

для лиц с инвалидностью 3 группы – 60% от размера средней зарплаты (8025,73 гривны).

Кто такие пенсионеры-чернобыльцы первой категории

Это люди, которых привлекали к ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и которые пострадали от катастрофы, получив в итоге инвалидность. У них установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой или лучевая болезнь.

Кому из украинцев пересчитают пенсии в апреле 2023

Как объяснила заместитель министра социальной политики Украины Дарина Марчак, с 1 апреля будут пересчитаны выплаты работающим пенсионерам, которые после назначения пенсий продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа.

Как отметила Марчак, перерасчет в 2023 году пройдет на наиболее выгодных условиях:

или с учетом стажа после предыдущего назначения (перерасчета) пенсии;

или с учетом стажа и заработной платы после предыдущего назначения (перерасчета) пенсии.

Тем временем Украина по решению судов должна выплатить пенсионерам 43,1 миллиарда гривен по более чем 330 тысячам проигранных делам. Еще Фокус писал, что часть украинцев может утратить право на пенсию из-за работы в РФ.