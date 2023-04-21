В Украине стартует масштабная проверка пенсионеров: кому могут отменить выплаты и почему

Украинских пенсионеров могут оставить без государственных выплат после проверок со стороны ПФУ и Минфина. Фокус рассказывает, что происходит.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и Министерство финансов начали процедуру проверки получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные в приказе "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания" на сайте Федерации профсоюзов.

Как будет происходить процедура

В рамках первого этапа проверят валидацию данных — соблюдение требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров.

На втором этапе перепроверят соответствие персональных данных о пенсионерах.

Третий этап — проверка законности пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Причины для отмены выплат

В Законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании" описаны следующие основания, которые позволяют отменить уже назначенную выплату:

за ошибку в фамилии;

если выплаты оформлялись на основании фальшивых справок;

если получатель некоторое время жил за границей;

если не получали выплаты 6 месяцев;

если гражданин-переселенец поменял место жительства.

Отмечается, что проверять пенсионеров будут в течение нескольких лет. Украинцев, которые незаконно получали деньги, могут заставить их вернуть в бюджет.

Часть украинцев может утратить право на пенсию из-за работы в РФ

Официальный Киев планирует приостановить действие договора с Россией, который касается трудовой деятельности и социальной защиты граждан, работавших в РФ. Этим документом Украина и Россия признавали страховой стаж граждан, обретенный на территории другой страны. Учитывая то, что пенсии в Украине назначаются на основании накопленного трудового стажа, некоторым украинцам может не хватить именно этих лет, когда они работали в России.

В опубликованном на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ) проекте постановления сказано, что РФ своим полномасштабным вторжением в нашу страну перечеркнула все принципы международного права и нивелировала основные ценности, которым руководствовалась Украина, когда подписывала этот договор.

Ранее Фокус в статье "Миллионы на старость. Зачем украинцам накопительные пенсии и как повлияют на выплаты" объяснял, чьи взносы будут идти в накопления для выплат пенсий тем, кому сегодня до пенсии остается 10-30 лет.