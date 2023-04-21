В Украине стартует масштабная проверка пенсионеров: кому могут отменить выплаты и почему
Украинских пенсионеров могут оставить без государственных выплат после проверок со стороны ПФУ и Минфина. Фокус рассказывает, что происходит.
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и Министерство финансов начали процедуру проверки получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные в приказе "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания" на сайте Федерации профсоюзов.
Как будет происходить процедура
- В рамках первого этапа проверят валидацию данных — соблюдение требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров.
- На втором этапе перепроверят соответствие персональных данных о пенсионерах.
- Третий этап — проверка законности пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.
Причины для отмены выплат
В Законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании" описаны следующие основания, которые позволяют отменить уже назначенную выплату:
- за ошибку в фамилии;
- если выплаты оформлялись на основании фальшивых справок;
- если получатель некоторое время жил за границей;
- если не получали выплаты 6 месяцев;
- если гражданин-переселенец поменял место жительства.
Отмечается, что проверять пенсионеров будут в течение нескольких лет. Украинцев, которые незаконно получали деньги, могут заставить их вернуть в бюджет.
Часть украинцев может утратить право на пенсию из-за работы в РФ
Официальный Киев планирует приостановить действие договора с Россией, который касается трудовой деятельности и социальной защиты граждан, работавших в РФ. Этим документом Украина и Россия признавали страховой стаж граждан, обретенный на территории другой страны. Учитывая то, что пенсии в Украине назначаются на основании накопленного трудового стажа, некоторым украинцам может не хватить именно этих лет, когда они работали в России.
В опубликованном на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ) проекте постановления сказано, что РФ своим полномасштабным вторжением в нашу страну перечеркнула все принципы международного права и нивелировала основные ценности, которым руководствовалась Украина, когда подписывала этот договор.
Ранее Фокус в статье "Миллионы на старость. Зачем украинцам накопительные пенсии и как повлияют на выплаты" объяснял, чьи взносы будут идти в накопления для выплат пенсий тем, кому сегодня до пенсии остается 10-30 лет.