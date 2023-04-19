Некоторые украинцы могут потерять право на пенсию: кто рискует остаться без выплат

У граждан Украины, работавших на территории России, скоро могут возникнуть проблемы с подсчетом страхового стажа и выходом на пенсию. Фокус разбирался, что происходит.

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Украинское правительство планирует признать недействительным еще один договор с Россией, который касается трудовой деятельности и социальной защиты граждан работавших в РФ. В рамках этого документы страны признавали страховой стаж граждан, обретенный на территории другой страны. Это значит, что часть украинцев может утратить право на пенсию. Проект соответствующего постановления обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Кого могут лишить права на пенсию

Договор между странами был подписан в далеком 1992 году. Тогда считалось, что Украина и Россия будут признавать документы об образовании и квалификации, а также трудовой стаж, который был получен на территории соседней страны. Однако полномасштабное вторжение России нарушило все принципы и основные цели соглашения.

Так, в пояснительной записке к постановлению сказано, что российская агрессия нарушила принципы международного права и нивелировала основные ценности и принципы, которым руководствовалась Украина, когда подписывала этот договор.

Учитывая то, что пенсии в Украине назначаются на основании накопленного трудового стажа, некоторым украинцам может не хватить именно этих лет, когда они работали в России.

Но возникнут ли проблемы у таких граждан — пока неизвестно.

Индексация пенсий с 1 марта 2023 года: как пересчитали выплаты

Повышение пенсий коснулось наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:

по инвалидности;

по возрасту;

по выслуге лет:

по потере кормильца.

Также правительство пересчитало размер минимальных страховых выплат. Это касается:

чернобыльцев с инвалидностью

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Размеры выплат для этой категории граждан привязаны к средней зарплате за 2022 год. Отмечается, что показатель средней зарплаты, с которой в конце прошлого года были уплачены страховые взносы, составляет 13 387 грн 48 коп.

По данным Пенсионного фонда, благодаря индексации впервые в Украине средний размер пенсионных выплат составил более 5 тыс. грн. А именно — 5 219 грн.

Ранее Фокус писал, как украинцы могут проверить онлайн размер пенсии после индексации. Еще Фокус в статье "Миллионы на старость. Зачем украинцам накопительные пенсии и как повлияют на выплаты" объяснял, чьи взносы будут идти в накопления для выплат пенсий тем, кому сегодня до пенсии остается 10-30 лет.