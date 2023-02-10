Индексация пенсий в 2023 году: когда состоится и как пересчитают выплаты украинцам

Украинское правительство не откажется от идеи провести индексацию пенсий в марте несмотря на войну. Благодаря этому, по предварительным расчетам, в среднем пенсии у некоторые украинцев увеличатся на 5%.

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В марте 2023 года, судя по всему, в Украине таки проведут индексацию пенсий, на которую было выделено 40 млрд гривен. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Ирина Ковпашко.

По ее словам, для перерасчета пенсий существует два формата:

индивидуальный:

массовый.

Первый связан с конкретным человеком, поэтому перерасчет производится после соответствующего обращения гражданина.

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"Например, человек продолжал работать, приобретал определенный стаж, или стал почетным донором, получил соответствующее удостоверение. Тогда он получит надбавку. Или же у гражданина есть государственная награда и у него есть право на пенсию за особые заслуги. Такие перерасчеты проводились и в предыдущие годы и планируются в 2023 году", – объяснила она.

А вот массовый перерасчет пенсий не требует предварительных обращений от граждан. Такой перерасчет происходит ежегодно — в одну дату и по одним правилам.

Кому повысят пенсии в марте

Повышение коснется наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:

по инвалидности;

по возрасту;

по выслуге лет:

по потере кормильца.

Также пересчитают размер минимальных страховых выплат. Это касается:

чернобыльцев с инвалидностью

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Размеры выплат для этой категории граждан привязаны к средней зарплате за 2022 год. Отмечается, что показатель средней зарплаты, с которой в конце прошлого года были уплачены страховые взносы, составляет 13 387 грн 48 коп.

Кому из украинцев не пересчитают пенсии

Как отметила Ирина Ковпашко, индексация специальных пенсий, которые выплачиваются ученым, военнослужащим, госслужащим и т.д., проведут уже после отмены военного положения в Украине.

"Правительство приняло соответствующее постановление, но в силу оно вступит со следующего месяца после окончания военного положения. То есть мы ожидаем, что завершится военное положение и с первого числа следующего месяца должны быть проиндексированы пенсии", – сказала Ковпашко.

Ранее Фокус писал, что в Украине предлагают отобрать пенсионные выплаты у граждан, которых заподозрили в совершении преступлений против национальной безопасности.

Также Фокус рассказывал, как украинцам перед выходом на пенсию увеличить показатель зарплаты и сделать большим размер будущей пенсии.