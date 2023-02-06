Украинцам рассказали, как увеличить пенсию еще до выхода на отдых: условия

Размер пенсии зависит не только от количества стажа, но и оклада, поскольку показатель зарплаты заложен в формулу расчета выплаты в виде коэффициента.

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Украинцы перед выходом на пенсию могут увеличить показатель зарплаты и сделать большим размер будущей пенсии. Для этого можно воспользоваться двумя способами, сообщается на сайте Социальной платформы.

Итак, чтобы пенсия была несколько больше, нужно:

исключить "невыгодные" периоды работы с низким официальным окладом;

доплатить единый социальный взнос (ЕСВ) дополнительно к тому, что уже заплатил работодатель.

Речь идет именно об индивидуальном показателе зарплаты, ведь при расчете пенсии также учитывается и средний показатель по стране.

Отмечается, что заработная плата украинцев заложена в формуле расчета пенсии в виде коэффициента. Чтобы узнать коэффициент, нужно взять свою зарплату за каждый месяц и разделить ее на среднюю зарплату по стране (по состоянию на месяц расчета). Чем выше итоговый коэффициент, тем лучше.

Во время расчета можно воспользоваться оптимизацией заработка. Это механизм, который позволяет исключить до 60 месяцев из расчета. При этом есть ограничения: все эти месяцы должны идти в трудовой биографии подряд, а общая их продолжительность не должна превышать 10% от всего стажа.

При этом чем больше у гражданина страхового стажа, тем выше пенсия. Соответственно, можно купить дополнительный период трудового стажа. Этот способ тоже позитивно скажется на размере выплат.

По данным председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, по состоянию на январь 2023 года средний размер пенсий в Украине был на уровне 4 622,60 грн. Пенсионные выплаты, по сравнению с 2022 годом, стали больше на 15,8%. Впрочем, в реальном измерении, с учетом инфляции, средняя пенсия украинцев сократилась на 8,5%, а в долларовом эквиваленте — на 13,6%.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщали, что средние пенсии в январе выплачивали в:

Киеве — 6 336,99 грн;

Донецкой области — 5 818,65 грн;

Луганской области — 5 365,48 грн;

Днепропетровской области —5 126,43 грн.

Наименьшая средняя пенсия у жителей Винницкой области — 4 622,59 грн.

Ранее, Фокус уже рассказывал, что согласно статье 42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсии в Украине должны ежегодно индексироваться с 1 марта. Но в 2023 году перерасчет пенсий может не состояться из-за нехватки денег в государственном бюджете.

Тем временем украинское правительство планирует в 2023 году запустить процесс внедрения обязательного пенсионного накопления для всех украинцев. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, благодаря реформе все работающие украинцы получат собственные пенсионные накопительные счета. Пополняться они будут из трех источников: