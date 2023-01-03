Состоит из трех частей: в Украине изменят систему формирования пенсии (видео)

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, начиная с 2023 года, пенсия будет формироваться на основе вкладов государства и работодателей, а также добровольных взносов самих граждан.

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В 2023 году Кабмин планирует внедрить обязательное пенсионное накопление для всех украинцев. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем официальном Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что внедрение обязательного пенсионного накопления и реформа Фондового рынка и рынка капиталов остаются среди ключевых приоритетов работы правительства в нового году.

"У Украины уже много лет есть проблема с наполнением Пенсионного фонда", — сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, суть новой пенсионной реформы в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета.

Средства будут поступать на них из трех источников:

вклад работодателей;

вклад государства на паритетных с работодателем началах;

добровольные взносы граждан.

Ранее Фокус писал о том, кому придется смириться с уменьшением трудового стажа и пенсии. Юристы отмечают, что в военное время работник по собственному желанию может уйти в отпуск без сохранения заработной платы. Но такое решение повлияет на будущую пенсию.

Мы также информировали своих читателей о том, как система накопительных пенсий будет работать в Украине. Главным образом, пенсионная реформа касается официально занятых граждан, т.к. взносы и в накопительный, и в солидарный фонды за сотрудников платит их работодатель.