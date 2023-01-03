Складається із трьох частин: в Україні змінять систему формування пенсії (відео)

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, починаючи з 2023 року, пенсія формуватиметься на основі вкладів держави та роботодавців, а також добровільних внесків самих громадян.

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2023 року Кабмін планує запровадити обов'язкове пенсійне накопичення для всіх українців. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму офіційному телеграм-каналі.

Він наголосив, що впровадження обов'язкового пенсійного накопичення та реформа Фондового ринку та ринку капіталів залишаються серед ключових пріоритетів роботи уряду у новому році.

"Україна вже багато років має проблему з наповненням Пенсійного фонду", — сказав Шмигаль.

За словами глави уряду, суть нової пенсійної реформи полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки.

Кошти надходитимуть на них із трьох джерел:

вклад роботодавців;

внесок держави на паритетних з роботодавцем засадах;

добровільні внески громадян.

Раніше Фокус писав про те, кому доведеться змиритися зі зменшенням трудового стажу та пенсії. Юристи зазначають, що у воєнний час працівник за власним бажанням може піти у відпустку без збереження заробітної плати. Але таке рішення вплине на майбутню пенсію.

Ми також інформували своїх читачів про те, як система накопичувальних пенсій працюватиме в Україні. Переважно, пенсійна реформа стосується офіційно зайнятих громадян, оскільки внески і до накопичувального, і до солідарного фондів за працівників сплачує їх роботодавець.