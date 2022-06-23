Пенсія "не світить": кому доведеться змиритися зі зменшенням трудового стажу та пенсії

Юристи зазначають, що у воєнний час працівник за власним бажанням може піти у відпустку без збереження заробітної плати. Але таке рішення вплине на майбутню пенсію.

В Україні працівники на час воєнного стану можуть, крім щорічної відпустки, попросити роботодавця про надання відпустки без збереження заробітної плати та без обмеження терміну, встановленого частиною першою статті 26 Закону України "Про відпустки". Причому роботодавець може погодитися оформити відпустку без збереження заробітної плати на весь період воєнного стану. Про це пише в авторській колонці Фокусу юристка, радниця ЮФ "Ілляшев та партнери" Валерія Гудій.

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"З відпустками без збереження заробітної плати (своїм коштом) необхідно бути вкрай обережним, особливо працівникові, адже розмір оплати праці працівника та щомісячна сплата страхових внесків впливають на страховий стаж робочого, який є важливим під час призначення пенсії. Страховий стаж зараховується лише в разі сплати страхових внесків", — попередила юристка.

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За її словами, основною відмінністю страхового стажу від трудового є те, що наявність страхового стажу безпосередньо пов'язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

"Якщо працівник написав заяву про відпустку без збереження заробітної плати на цілий місяць або більше (на час періоду воєнного стану), такому працівнику не нараховується заробітна плата, а значить відсутня і база для нарахування та сплати єдиного соціального внеску (страхового внеску) та, як результат, страховий стаж за відповідні неоплачувані місяці не зараховується. Якщо працівник захворів під час відпустки без збереження заробітної плати, то допомога з тимчасової непрацездатності такому працівникові також не надається", — зазначила Валерія Гудій.

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Вона вважає, що з чинних законодавчих норм видно, що працівник під час тривалої відпустки без збереження заробітної плати (понад місяць) менш соціально захищений, і на це слід звернути увагу працівника на правову впевненість його (її) у своїх діях щодо написання заяви на відпустку "власним коштом" на тривалий час.

Раніше Фокус писав, що роботодавець може законно відмовити працівникові у відпустці, якщо людина працює на об'єкті критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, на ринку праці в червні 2022 року триває зниження зарплат та зарплатних пропозицій.