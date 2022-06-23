Доходи все нижчі: чому впали зарплати в Україні та чи можливе їх зростання

На ринку праці в червні 2022 року продовжується зниження зарплат і зарплатних пропозицій. Хоча експерти кажуть, що з початку червня знижуються зарплати вже не так активно, як у квітні-травні.

В Україні падіння середньої зарплати становило 10% у порівнянні з довоєнним періодом, але в багатьох сферах роботодавці урізали зарплати на 20-60%. Про це йдеться у свіжій статті Фокусу "Щоб була зарплата. Як знайти роботу в Україні, за яку платять".

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"Наприклад, ми підрахували, що у сфері видобутку сировини зарплати знизилися на 58%. У сфері інсталяція та обслуговування падіння зарплат склало 56%, в охороні — 49%. Найбільше падіння зарплат сталося в травні", — розповіла Фокусу керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua Руслана Березівська.

За даними grc.ua, у квітні та травні в більшості професійних сфер продовжилося зниження зарплат. А вже червень показав стабілізацію: виплати працівникам припинили зниження.

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Щоб була зарплата. Як знайти роботу в Україні, за яку платять

"Середня заробітна плата в усіх відкритих вакансіях на кадровому порталі grc.ua складає 20 100 грн", — повідомили експерти кадрового порталу grc.ua.

За даними кадрового порталу, у червні середня заробітна плата у сфері маркетингу, реклами та PR у відкритих вакансіях становить 19 400 грн, у сфері медицини та фармацевтики — 17 600 грн, у секторі робочого персоналу — 11-14 тис. грн.

Відбулося в червні зниження середньої заробітної плати у сфері медицини та фармацевтики. У червні медіанна зарплата у відкритих вакансіях для цих спеціалістів складає 17 600 грн. Окрім студентів, охоронців і спеціалістів робітничих спеціальностей, найнижчі зарплати в країні — у сфері закупівель (12 400 грн).

Руслана Березівська очікує, що зарплати в країні все ж таки потроху зростатимуть. Хоча досвід показує, що це досить повільний процес.

"Під час попередніх криз більшість компаній скорочували зарплати на 35-50%, скорочували персонал, укрупнювали вакансії. Тоді відновлення зарплат у гривні починалося через рік із лишком після кризи. У валюті зарплати почали повертатися до докризового рівня приблизно через чотири роки", — сказала Березівська.

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Станом на червень в Україні найвищі зарплати — у працівників сфери ІТ, керівників, фахівців у сфері консалтингу.

[ + – ] Професіоналам із ІТ-сфери платять найбільше Фото: grc.ua

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що в травні зарплати майже в усіх сферах впали на 20-60%. Станом на кінець травня роботодавці насамперед шукали продавців і айтішників. А ось у червні ринок праці трохи пожвавився.

Щоб допомогти здобувачам знайти роботу, Держслужба зайнятості разом із Мінекономіки підписала договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з п'ятьма найбільшими сайтами з працевлаштування: work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com. У Держслужбі очікують, що результатом співпраці стане створення єдиної бази з вакансіями.