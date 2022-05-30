Продавці та айтішники: кого шукають роботодавці та кому платять більше в Україні

Згідно з дослідженням порталу grc.ua, у травні в Україні найпотрібніші фахівці сектору продажів. Щодо запропонованих зарплат, то їхній рівень знижується.

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Сьогодні на ринку праці України кількість вакансій набагато нижча проти довоєнного рівня. Компанії, оптимізуючи витрати, скорочують бонуси та зменшують розмір заробітної плати. Попит на роботу відчутно перевищує пропозицію. Таких висновків дійшли фахівці кадрового порталу grc.ua.

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За даними дослідження grc.ua, найпотрібніші у травні були фахівці у сфері продажів. Вакансії для цих фахівців становлять 19,6% від усіх актуальних у травні. Проте їхня частка зменшилася проти довоєнного періоду. Наприклад, у січні 2022 року кожна четверта вакансія (25,1%) з опублікованих на сайті grc.ua була для фахівців із продажів.

Другими за рівнем популярності у травні стали фахівці сфери ІТ, інтернет і телеком. Частка вакансій для айтішників у травні — 15,6% і поступово зростає протягом останніх місяців. "Твердження про те, що ІТ-галузь постраждала від війни менше за інших, знаходить вираження у кількості вакансій та позитивній динаміці їх протягом трьох місяців", — зазначають фахівці порталу grc.ua.

За їхніми даними, у травні найбільша пропозиція роботи опублікована також для фахівців без досвіду роботи та студентів (10% від усіх актуальних), у транспорті та логістиці (8,1%), для робочого персоналу (6,4%), у сфері маркетинг, реклама та PR (5,6%). Потрібні також медики й фармацевти (частка вакансій для них становить 5,1% від усіх опублікованих пропозицій роботи у травні). Дещо зросла кількість вакансій для будівельників, що може бути пов'язане з потребою відновлення будинків та інфраструктури, пошкоджених під час бойових дій.

Найважче в країні знайти роботу страхувальникам, юристам, педагогам, фахівцям сфери автомобільного бізнесу, безпеки, закупівель, працівникам сфери HoReCa та спортивних клубів, фітнесу і салонів краси. Для цих фахівців у травні найменше відкритих компаніями вакансій.

Київ — регіон з найбільшою кількістю відкритих у країні вакансій для фахівців різних сфер

Експерти також виділяють зміни у структурі ринку праці залежно від регіону. За даними міністерства економіки, на першу половину травня до західних регіонів України релокувалось 510 підприємств. Понад 300 компаній відновили діяльність на новому місці, ще 50 готові запрацювати після переїзду найближчим часом. Однак, попри збільшення робочих місць у західних регіонах України коштом переміщених підприємств, лідером за кількістю відкритих вакансій залишається Київ. У травні частка пропозицій роботи у Києві становить 35,8% від актуальних по всій країні вакансій.

[ + – ] У травні найбільша кількість вакансій відкрилась у Києві Фото: grc.ua

Серед регіонів з найбільшою кількістю пропозицій роботи у травні – Львівська область (17,1% від усіх актуальних), Дніпропетровська область (8,5%), Одеська область (3,4%), Івано-Франківська область (2,9%), Черкаська область (2,9%).

[ + – ] Більше за інші скорочені зарплати для фахівців без досвіду та працівників видобувного сектора Фото: grc.ua

Щодо рівня заробітної плати, то у травні в більшості професійних сфер триває зниження зарплат. За винятком кількох професійних сфер, падіння медіанної зарплати у травні в Україні становило від 9 до 58%.

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Не готові платити. Зарплати в Україні майже у всіх сферах в травні впали на 20-60%

Однак у дослідженні зазначено, що в деяких сферах роботодавці все ж таки почали підвищувати зарплатні пропозиції. Зокрема, у сфері виробництва та сільського господарства середня зарплата зросла із 13 300 грн у квітні до 16 600 грн у травні. Також у травні середня заробітна плата у відкритих вакансіях для медиків та фармацевтів підвищилася з 14 900 грн до 18200 грн.

[ + – ] У травні підросли зарплатні пропозиції для управлінців Фото: grc.ua

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що роботодавці в Україні не можуть платити працівникам зарплати на довоєнному рівні.

Як повідомляли, 37% усіх актуальних вакансій в Україні у квітні було відкрито у столичних компаніях.