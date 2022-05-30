Продавцы и айтишники. Кого ищут работодатели и кому платят больше в Украине

Согласно исследованию портала grc.ua, в мае в Украине наиболее востребованы специалисты сектора продаж. Что касается предлагаемых зарплат, то их уровень снижается.

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Сегодня на рынке труда Украины количество вакансий гораздо ниже по сравнению с довоенным уровнем. Компании, оптимизируя расходы, сокращают бонусы и уменьшают размер заработной платы. Спрос на работу ощутимо превышает предложение. К таким выводам пришли специалисты кадрового портала grc.ua.

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По данным исследования grc.ua, наиболее востребованными в мае были специалисты в сфере продаж. Вакансии для этих специалистов составляют 19,6% всех актуальных в мае. Однако их доля уменьшилась по сравнению с довоенным периодом. К примеру, в январе 2022 года каждая четвертая вакансия (25,1%) из опубликованных на сайте grc.ua была для специалистов по продажам.

Вторыми по востребованности в мае стали специалисты сферы IТ, интернет и телеком. Доля вакансий для айтишников в мае — 15,6%, и она постепенно растет в течение последних месяцев. "Утверждение о том, что IТ-отрасль пострадала от войны менее остальных, находит выражение в количестве вакансий и положительной динамике их в течение трех месяцев", — отмечают специалисты портала grc.ua

По их данным, в мае наибольшее предложение работы опубликовано также для специалистов без опыта работы и студентов (10% от всех актуальных), в транспорте и логистике (8,1%), для рабочего персонала (6,4%), в сфере маркетинг, реклама и PR (5 ,6%). Востребованы также медики и фармацевты (доля вакансий для них составляет 5,1% всех опубликованных предложений работы в мае). Немного подросло количество вакансий для строителей, что может быть связано с потребностью восстановления домов и инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий.

Труднее всего в стране найти работу страхователям, юристам, педагогам, специалистам сфер автомобильного бизнеса, безопасности, закупкам, работникам сферы HoReCa и спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты. Для этих специалистов в мае меньше всего открытых компаниями вакансий.

Киев - регион с наибольшим количеством открытых в стране вакансий для специалистов разных сфер

Эксперты также отмечают изменения в структуре рынка труда в зависимости от региона. По данным министерства экономики, на первую половину мая в западные регионы Украины релоцировалось 510 предприятий. Более 300 компаний возобновили деятельность на новом месте, еще 50 готовы заработать после переезда в ближайшее время. Однако, несмотря на увеличение рабочих мест в западных регионах Украины за счет перемещенных предприятий, лидером по количеству открытых вакансий остается Киев. В мае доля предложений работы в Киеве составляет 35,8% от актуальных по всей стране вакансий.

[ + – ] В мае наибольшее количество вакансий открылось в Киеве Фото: grc.ua

Среди регионов с наибольшим количеством предложений работы в мае — Львовская область (17,1% от всех актуальных), Днепропетровская область (8,5%), Одесская область (3,4%), Ивано-Франковская область (2,9%) , Черкасская область (2,9%).

[ + – ] Более остальных сокращены зарплаты для специалистов без опыта и сотрудников добывающего сектора Фото: grc.ua

Что касается уровня заработной платы, то в мае в большинстве профессиональных сфер продолжается снижение зарплат. За исключением нескольких профессиональных сфер, падение медианной зарплаты в мае в Украине составило от 9 до 58%.

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Не готовы платить. Зарплаты в Украине почти во всех сферах в мае упали на 20-60%

Однако в исследовании отмечено, что в некоторых сферах работодатели все же начали повышать зарплатные предложения. В частности, в сфере производства и сельского хозяйства средняя зарплата выросла с 13 300 грн. в апреле до 16 600 грн. в мае. Также в мае средняя заработная плата в открытых вакансиях для медиков и фармацевтов повысилась с 14 900 грн. до 18 200 грн.

[ + – ] В мае подросли зарплатные предложения для управленцев Фото: grc.ua

Напомним, ранее Фокус писал, что работодатели в Украине не могут платить сотрудникам зарплаты на довоенном уровне.

Как сообщалось, 37% всех актуальных вакансий в Украине в апреле были открыты в столичных компаниях.