Не готовы платить. Зарплаты в Украине почти во всех сферах в мае упали на 20-60%

Специалисты кадрового портала grc.ua отметили, что работодатели в Украине не могут платить сотрудникам зарплаты на довоенном уровне.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В большинстве профессиональных сфер Украины продолжается снижение уровня заработной платы. Об этом говорится в исследовании кадрового портала grc.ua, данные для которого были получены в результате анализа базы вакансии и резюме grc.ua в мае 2022 года.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Украинские компании озвучивают, что в условиях войны одной из главных задач для них есть удержание и поддержка действующих работников. Однако большинство из работающих предприятий и организаций не имеют возможности платить сотрудникам заработные платы на довоенном уровне. Новым работникам, которых нанимают компании, предлагают зарплаты тоже ниже, чем это было до войны", — отмечают специалисты портала.

По их данным, самые маленькие зарплаты в стране работодатели предлагают в сфере "безопасность" (9 200 грн.), "туризм, гостиницы, рестораны" (9500 грн.), "начало карьеры, студенты" (10300 грн.), "добыча сырья" (в среднем 11 000 грн.), "банки, инвестиции, лизинг" (13100 грн.).

Почти во всех профессиональных областях прослеживается снижение средней заработной платы. За исключением нескольких профессиональных сфер, падение медианной зарплаты в мае в Украине составило от 9 до 58%.

Важно

Строить и лечить. ТОП-5 профессий, которые будут востребованы в Украине после войны

Больше всего зарплаты снизились в мае в сфере "добыча сырья" (-58%), "инсталляция и сервис" (-56%), "безопасность" (-49%). Ощутимое снижение зарплат в открытых вакансиях в мае по сравнению с апрелем произошло также для специалистов без опыта работы и студентов (-56%), рабочего персонала (-46%), специалистов сферы консультирования (-46%), строительства и недвижимости (- 44%), работников сферы туризма, гостиницы, рестораны (-32%). Для работников транспортной сферы и логистики зарплаты стали ниже на 27%, для админперсонала – на 21%, в сфере продаж – на 20%, а в банках – на 17%.

В то же время в мае в сфере производства и сельского хозяйства средняя зарплата выросла с 13300 грн. в апреле до 16600 грн. в мае. Для медиков и фармацевтов в мае средняя заработная плата в открытых вакансиях повысилась с 14900 грн. в апреле до 18200 грн. в мае.

По регионам лидером по уровню зарплат снова стал Киев, где в среднем предлагают 29200 грн. ежемесячной зарплаты. Также высокие средние зарплаты в мае предлагают в Полтавской области (22 300 грн.), Львовской области (21600 грн.), Одесской области (21000 грн.), в Ивано-Франковской (19400 грн.) и в Харьковской области (19000 грн.).

Ранее Фокус писал, что в январе в столице в среднем работодатели предлагали 31 тыс. грн., в первой половине февраля – 30,2 тыс. грн, в марте – 25 тыс. грн, а в апреле — 26 тыс. грн.

Как сообщалось, в апреле на украинском рынке в целом количество вакансий снизилось в 19 раз по сравнению с прошлым годом, а в Киеве – в 30 раз.