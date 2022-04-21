Зарплаты в Украине упали на 10%, самые высокие – в IT, у маркетологов и строителей

Эксперты grc.ua говорят, что война заставила украинский бизнес оптимизировать свои расходы, сокращая заработные платы и бонусы, и новым сотрудникам работодатели сейчас предлагают более низкую заработную плату, чем до войны.

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По сравнению со средней заработной платой в первой половине февраля 2022 года в Украине средняя заработная плата в апреле снизилась на 10%. Такие выводы сделали специалисты кадрового портала grc.ua, проанализировав вакансии на портале.

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"Средняя заработная плата в апреле во всех открытых вакансиях на кадровом портале grc.ua составляет 18,7 тыс. грн. Меньше всего пострадала от кризиса на рынке труда IТ-отрасль. Поэтому, несмотря на то, что сейчас компании разных секторов экономики либо уже вернулись к работе, либо начинают процесс возобновления своей деятельности, доля предложений для ІТ-специалистов значительно превышает предложения работы для представителей других профессий", — сообщили эксперты grc.ua. Там говорят, что в среднем по всем регионам Украины айтишникам предлагают 108,1 тыс. грн. на месяц.

Высокие зарплаты предлагают также руководителям – средняя заработная плата в высшем менеджменте в апреле составляет 63,2 тыс. грн. Но в условиях войны количество предложений работы для директоров значительно снизилось.

По данным портала, в пятерку профессиональных сфер, где сейчас предлагают высокие зарплаты, вошли, кроме руководителей и IT-специалистов, специалисты сферы "маркетинг, реклама, PR" со средней месячной выплатой 26,6 тыс. грн., специалисты из сферы добычи сырья – 26,5 тыс. грн., а также специалисты сферы строительства – 25,3 тыс. грн.

В пятерке профессий с низкими зарплатами – менеджеры по персоналу (15,5 тыс. грн.), специалисты сферы "медицина", "фармацевтика" (14,9 тыс. грн.), специалисты сферы HoReCa (14 тыс. грн.). А самые низкие зарплаты – в сельском хозяйстве (13,3 тыс. грн) и в автомобильном бизнесе (11 тыс. грн).

"Анализ зарплат по регионам Украины показал, что Киев, в марте потерявший лидерство по размеру заработной платы, постепенно возвращает свои позиции. Если проследить динамику средней заработной платы, то в январе в столице в среднем предлагали 31 тыс. грн., в первой половине февраля – 30,2 тыс. грн, в марте – 25 тыс. грн, а в апреле предлагают в среднем 26 тыс. грн.", — сообщили специалисты портала grc.ua.

Лидерами среди регионов по размеру средней зарплаты в апреле, по данным grc.ua, стали Днепропетровская область (25,6 тыс. грн.), Львовщина (24,8 тыс. грн.), Полтавщина (23,4 тыс. грн.) и Одесская область (23 тыс. грн.).

Напомним, как ранее писал Фокус, украинские компании в условиях войны сокращают свою деятельность, тысячи работников теряют работу. В то же время некоторые компании испытывают острый дефицит кадров из-за миграции и мобилизации.