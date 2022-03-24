Ни людей, ни зарплаты. Как повлияла война на рынок труда в Украине

Фокус выяснил, как бизнес действует в условиях сокращения человеческих ресурсов из-за миграции и мобилизации, и какие компании все еще могут гарантировать сотрудникам стабильную оплату труда.

Украина приблизилась к рубежу: наступает 30-й день войны. Армия Российской Федерации атакует не только военных, но и гражданских. Около 6,5 млн человек стали беженцами внутри страны. Более 3,3 млн человек выехали за границу, свидетельствуют данные ООН. В этих условиях рынок труда в Украине переживает турбулентность.

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"24 февраля наша жизнь не просто изменилась — она перевернулась с ног на голову. Большинство компаний, которые сегодня возвращаются к частичной работе, имеют резервы на 2-3 месяца и принимают решения в очень краткосрочной перспективе", — говорит Анна Мазур, основательница карьерной платформы Happy Monday.

Закрытые сети: что происходит в рознице и доставке

Международный гигант фастфуда McDonald's в первый же день полномасштабного наступления РФ в Украину заявил об остановке работы. Через некоторое время появился пост о том, что сеть передает еду местным советам, которые распределяют ее по необходимости. Компания не выходила с публичной позицией насчет сотрудников. В то же время Фокус узнал историю студента из Одессы, который подрабатывал в McDonald's — в марте Евгений Нечиталюк получил зарплату за военный период. Сумма была такой, будто он работал полные смены.

Сервис доставки Rocket заморозил свою деятельность в Украине. Об этом 18 марта сообщили украинские СМИ со ссылкой на пост в Телеграм-канале команды Poster POS. Там опубликовали письмо сооснователей компании Rocket — Алексея Юхимчука и Станислава Дмитрика. Они признались, что не могут гарантировать выплату зарплат и порекомендовали представителям команды искать новую работу.

Фото: УНИАН

Сервис для заказа такси Uber 24 февраля приостановил работу в Украине. В начале марта работу сервиса во Львове возобновили. 17-го марта объявили о работе в Виннице и Тернополе. Согласно сообщению компании, все платежи за поездки при этом перечисляются водителям — сервис не берет комиссию.

Работа в Украине: где еще есть варианты трудоустройства

В агропромхолдинге Астарта-Киев рассказали, что сейчас там работает более 5 тыс. чеповек.

"Мы прилагаем максимум усилий и оптимизируем процессы, чтобы сохранить рабочие места, поэтому увольнений нет. У нас, как и в других компаниях, сотни мобилизованных. Соответственно, тех работников, которые из-за войны не задействованы в своих привычных рабочих процессах, мы привлекаем к выполнению других насущных задач", — говорит Светлана Мозговая, директор по работе с персоналом, корпоративному партнерству и коммуникациям агропромхолдинга.

По ее словам, холдинг работает 24/7, без выходных. Есть также открытые вакансии — в основном ищут специалистов по логистике, агрономов, бухгалтеров, водителей, аналитиков и т.д.

Фото: УНИАН

Группа компаний "Алло" закрыла офисы и магазины в городах, где опасная ситуация.

"Количество продолжающих работать магазинов меняется каждый день. Есть открытые магазины "Алло" в областях Правобережной Украины и в Днепре – в общей сложности до 180 точек из 345, их перечень обновляется на сайте. Продолжают работу примерно 40% торгового персонала. Часть офиса также работает удаленно", — рассказала Елена Никиточкина, директор по персоналу группы компаний.

Она говорит, что за март сотрудникам выплатят зарплаты за фактически отработанное время.

"Но поскольку часть сотрудников сейчас не имеет возможности работать, по итогам марта "Алло" также выплатит материальную помощь 3,5 тысячам работников по всей стране. Общая сумма такой помощи составит 23 млн грн. Таким образом персонал "Алло" не остался без работы или без финансовых поступлений", — отметила Никиточкина.

По ее словам, сейчас в приоритете "Алло" — сохранение существующей команды и помощь сотрудникам, поэтому все вакансии стали на паузу.

Фото: УНИАН

В рознице многим операторам пришлось сокращать деятельность в период военного положения, сети "АТБ", "Сильпо" закрыли часть магазинов, причем, не только в регионах военных действий, но и в центральной Украине. Хотя в "Сільпо" говорят, что работающими остались 80% магазинов сети. В СМИ были сообщения и о сложностях компании Владислава Чечеткина Rozetka. С одной стороны, компания испытывает дефицит сотрудников на своих складах, с другой — проводит сокращения, в частности, среди разработчиков.

Рынок труда: перспективы и возможности военного времени

Анна Мазур констатирует: рынок труда в Харькове и Мариуполе отсутствует, там слишком опасно из-за боевых действий. А в Киеве работодатели хоть и пытаются наладить какие-то процессы, но сталкиваются с катастрофическим дефицитом работников, потому что многие выехали из города.

В компании Smart Solutions тоже говорят, что рынок труда в условиях войны кардинально изменился.

"Количество запросов среди работодателей на поиск персонала по сравнению с январем снизилось втрое. Согласно обновленной аналитике, около 20% компаний работают в полном объеме, около 40% не работают вовсе, около 30% планируют возобновить деятельность в ближайшее время, все остальные либо ограничили деятельность в отдельных регионах, либо планируют закрытие бизнеса", — рассказала руководитель департамента рекрутмента Smart Solutions Елена Куцоконь.

Она отмечает, что почти вся сфера услуг, туристический бизнес, гостинично-ресторанный бизнес вынуждены временно остановить свою деятельность.

Фото: УНИАН

Сейчас есть вакансии в сферах связанных с ключевыми процессами жизнеобеспечения — торговля пищевыми продуктами, транспорт и логистика, фармацевтика, говорит Анна Мазур. Ссылаясь на статистику крупных украинских площадок, она отмечает, что сейчас ищут работников 10-15% компаний в не оккупированных регионах.

"Это почти вдвое больше, чем на прошлой неделе, так что динамика положительная", подчеркивает Анна Мазур.

Елена Куцоконь считает, что на рынке труда — острая нехватка медиков, фармацевтов, водителей, механиков, слесарей, заправщиков АЗС.

"Лидером по количеству открытых вакансий и почти полноценного найма является, безусловно, сфера IT. В первую неделю работодатели в ІТ занимались эвакуацией сотрудников в безопасные места, потом процессы начали возобновляться. IT сфера по-прежнему является лидером по уровню оплаты труда", — говорит Куцоконь.

Она считает, что появление новых рабочих мест в Украине — лишь вопрос времени, потому что многие международные бренды прекращают свою деятельность в пределах страны агрессора и готовы усиливать свои мощности в Украине. Кроме того, многие украинские предприятия оперативно открывают новые филиалы в Европе.

Запад поможет: как активизировать рынок труда в областях

Рынок труда в западных регионах Украины очень специфический, говорит Александра Коломиец, старшая экономистка Центра экономической стратегии: "С одной стороны, он вроде бы избыточный. Особенно Тернопольская область — это главный поставщик рабочей силы в ЕС. С другой стороны, люди привыкли к солидным зарплатам".

В Smart Solutions тоже говорят, что на Западной Украине не очень большой выбор возможностей по трудоустройству, но добавляют: "В Тернополе, например, не хватает рабочих рук в заведениях питания, приглашают к работе официантов, поваров, барменов".

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Тем временем Минэкономики обещает предпринимателям по 6,5 тыс. грн за трудоустройство каждого внутренне перемещенного лица.

Рынок труда в западных регионах может оживиться в связи с эвакуацией туда предприятий, считает Ольга Макогон, главный редактор журнала "Управление персоналом", экс-директор Госслужбы занятости (2019-2020).

"Рассматривая предприятия, которые будут перемещены на Западную Украину, есть вероятность, что необходимо будет подбирать и оперативно обучать новый персонал из числа доступных на территории области, в которую перемещается бизнес", — говорит Макогон.

Она подчеркивает, что сейчас нет официальных данных о том, какие специалисты оказались на Западе Украины, как внутренне перемещенные лица. И так как Госстат временно прекратил публикацию статистики, Ольга Макогон полагает ответственность за данные о рынке труда в военное время на Госслужбу занятости.

"Для налаживания трудоустройства переселенцев в регионах есть надежда, что сейчас работники областных центров занятости совместно с областными военными администрациями собирают информацию о профессиональном профиле людей, которые стали внутренне перемещенными лицами и обосновались на Западной Украине", — считает Макогон.