Ні людей, ні зарплатні. Як вплинула війна на ринок праці в Україні

Фокус з'ясував, як бізнес діє в умовах скорочення людських ресурсів через міграцію і мобілізацію, і які компанії все ще можуть гарантувати співробітникам стабільну оплату праці.

Україна наблизилася до рубежу: настає 30-й день війни. Армія Російської Федерації атакує не лише військових, а й цивільних. Майже 6,5 млн людей стали біженцями всередині країни. Понад 3,3 млн людей виїхали за кордон, свідчать дані ООН. У цих умовсх ринок праці в Україні переживає турбулентність.

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"24 лютого наше життя не просто змінилося — воно перекинулося з ніг на голову. Більшість компаній, які сьогодні повертаються до часткової роботи, мають резерви на 2-3 місяці й ухвалюють рішення в дуже короткостроковій перспективі", — каже Анна Мазур, засновниця кар'єрної платформи Happy Monday.

Закриті мережі: що відбувається у роздрібу та доставці

Міжнародний гігант фастфуду McDonald's у перший же день повномасштабного наступу РФ в Україну заявив про зупинення роботи. Через деякий час з'явився допис про те, що мережа передає їжу місцевим радам, які розподіляють її за потребою. Компанія не виходила з публічною позицією щодо працівників. Водночас Фокус дізнався про історію студента з Одеси, який підробляв у McDonald's — у березні Євген Нечиталюк отримав зарплату за воєнний період. Сума була такою, ніби він працював на повні зміни.

Сервіс доставки Rocket заморозив свою діяльність в Україні. Про це 18 березня повідомили українські ЗМІ з посиланням на допис у Телеграм-каналі команди Poster POS. Там опублікували лист співзасновників компанії Rocket — Олексія Юхімчука та Станіслава Дмитрика. Вони зізналися, що не можуть гарантувати виплату зарплат і порекомендували представникам команди шукати нову роботу.

Фото: УНІАН

Сервіс замовлення таксі Uber 24 лютого призупинив роботу в Україні. На початку березня відновили роботу сервісу у Львові. 17 березня оголосили про роботу у Вінниці та Тернополі. Згідно з повідомленням компанії, всі платежі за поїздки для цього перераховуються водіям — сервіс не бере комісії.

Робота в Україні: де ще є варіанти працевлаштування

В агропромхолдингу Астарта-Київ розповіли, що зараз там працює понад 5 тис. людей.

"Ми докладаємо максимум зусиль й оптимізуємо процеси, щоб зберегти робочі місця, тож наразі звільнень немає. У нас, як і в інших компаніях, сотні мобілізованих, відповідно, тих працівників, які через війну не задіяні у своїх звичних робочих процесах, ми залучаємо до виконання інших нагальних завдань", — каже Світлана Мозгова, директорка з роботи з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій агропромхолдингу.

За її словами, холдинг працює 24/7 без вихідних. Є також відкриті вакансії — здебільшого шукають фахівців із логістики, агрономів, бухгалтерів, водіїв, аналітиків тощо.

Фото: УНІАН

Група компаній "Алло" закрила офіси та магазини у містах, де небезпечно.

"Кількість магазинів, що продовжують працювати, змінюється щодня. Є магазини "Алло" в областях Правобережної України та в Дніпрі — загалом до 180 точок із 345, їх перелік оновлюється на сайті. Так, продовжують роботу приблизно 40% торговельного персоналу. Частина офісу також працює віддалено", — розповіла Олена Нікіточкіна, директорка з персоналу групи компаній.

Вона каже, що за березень працівникам виплатять зарплати за фактично відпрацьований час.

"Але оскільки частина співробітників не має можливості зараз працювати, за підсумками березня "Алло" також виплатить матеріальну поміч 3,5 тисячам працівників по всій країні. Загальна сума такої допомоги становитиме 23 млн грн. Отже, наразі персонал "Алло" не залишився без роботи або без фінансових надходжень", — зазначила Нікіточкіна.

За її словами, зараз у пріоритеті "Алло" збереження наявної команди та допомога співробітникам, тому всі вакансії поставили на паузу.

Фото: УНІАН

У роздробі багатьом операторам довелося скорочувати діяльність у період воєнного стану, мережі "АТБ", "Сільпо" закрили частину магазинів, причому не лише в регіонах військових дій, а й у центральній Україні. Хоча в "Сільпо" кажуть, що робочими залишилися 80% магазинів мережі. У ЗМІ були повідомлення про складнощі компанії Владислава Чечоткіна Rozetka. З одного боку, компанія зазнає дефіциту співробітників на своїх складах, з іншого — проводить скорочення, зокрема, серед розробників.

Ринок праці: перспективи та можливості воєнного часу

Анна Мазур констатує: ринок праці в Харкові та Маріуполі відсутній, там надто небезпечно через бойові дії. А в Києві роботодавці хоч і намагаються налагодити якісь процеси, але стикаються з катастрофічним дефіцитом працівників, бо багато хто виїхав із міста.

У компанії Smart Solutions також кажуть, що ринок праці в умовах війни кардинально змінився.

"Кількість запитів серед роботодавців на пошук персоналу порівняно із січнем знизилася втричі. Згідно з оновленою аналітикою, приблизно 20% компаній працюють у повному обсязі, майже 40% не працюють зовсім, приблизно 30% планують відновити діяльність найближчим часом, решта або обмежили діяльність в окремих регіонах, або планують закриття бізнесу", — розповіла керівниця департаменту рекрутменту Smart Solutions Олена Куцоконь.

Вона зазначає, що майже вся сфера послуг, туристичний бізнес, готельно-ресторанний бізнес змушені тимчасово припинити свою діяльність.

Фото: УНІАН

Наразі є вакансії у сферах, пов'язаних із ключовими процесами життєзабезпечення — торгівля харчовими продуктами, транспорт і логістика, фармацевтика, каже Анна Мазур. Посилаючись на статистику великих українських майданчиків, вона наголошує, що зараз шукають працівників 10-15% компаній у неокупованих регіонах.

"Це майже вдвічі більше, ніж минулого тижня, тому динаміка позитивна", підкреслює Анна Мазур.

Олена Куцоконь вважає, що на ринку праці — гостра нестача медиків, фармацевтів, водіїв, механіків, слюсарів, заправників АЗС.

"Лідером за кількістю відкритих вакансій і майже повноцінного найму є, безумовно, сфера IT. Першого тижня роботодавці в ІТ займалися евакуацією співробітників у безпечні місця, потім процеси почали відновлюватися. IT сфера, як і раніше, є лідером за рівнем оплати праці", — каже Куцоконь.

Вона вважає, що поява нових робочих місць в Україні — лише питання часу, тому що багато міжнародних брендів припиняють свою діяльність у межах країни агресора та готові посилювати свої потужності в Україні. Крім того, багато українських підприємств оперативно відкривають нові філії в Європі.

Захід допоможе: як активізувати ринок праці в областях

Ринок праці в західних регіонах України дуже специфічний, каже Олександра Коломієць, старша економістка Центру економічної стратегії: “З одного боку, він начебто надлишковий. Особливо Тернопільська область — це головний постачальник робочої сили до ЄС. З іншого боку, люди звикли до пристойних зарплат”.

У Smart Solutions також кажуть, що на Західній Україні не дуже великий вибір можливостей з працевлаштування, однак додають: "У Тернополі, наприклад, не вистачає робочих рук у закладах харчування, запрошують до роботи офіціантів, кухарів, барменів".

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Тим часом Мінекономіки обіцяє підприємцям по 6,5 тис. грн за працевлаштування кожної внутрішньо переміщеної особи.

Ринок праці в західних регіонах може пожвавитися у зв'язку з евакуацією підприємств, вважає Ольга Макогон, головна редакторка журналу «Управління персоналом», ексдиректорка Держслужби зайнятості (2019-2020).

"Розглядаючи підприємства, які будуть переміщені на Західну Україну, є вірогідність, що необхідно буде підбирати й оперативно навчати новий персонал, серед тих, хто доступний на території області, в яку переміщується бізнес", — говорить Макогон.

Вона наголошує, що зараз немає офіційних даних про те, які фахівці опинилися на Заході України як внутрішньо переміщені особи. Оскільки Держстат тимчасово припинив публікацію статистики, Ольга Макогон покладає відповідальність за дані про ринок праці у воєнний час на Держслужбу зайнятості.

"Для налагодження працевлаштування переселенців у регіонах є сподівання, що зараз працівники обласних центрів зайнятості спільно з обласними військовими адміністраціями збирають інформацію про професійний профіль людей, які стали внутрішньо переміщеними особами й облаштувалися на Західній Україні", — вважає Макогон.