Макдональдс зупиняє роботу в Україні

У мережі ресторанів повідомляють, що всі їхні працівники залишаються вдома заради їхньої безпеки.

У мережі ресторанів McDonald's повідомили, що всі ресторани припиняють свою роботу, а працівник залишаються вдома, з рідними заради їхньої власної безпеки.

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[ + – ] Повідомлення мережі ресторанів McDonald's Фото: McDonald's

"Ми знову хочемо відчинити свої двері для вас. Бережіть себе", — сказано в повідомленні. Коли ресторани знову будуть відчинені – невідомо.

Раніше стало відомо, що роботу призупиняє Укрпошта, поки що тільки на 24 лютого. Нова пошта продовжує працювати, ті відділення, які можуть функціонувати безпечно.