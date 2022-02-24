Стиль життя
Макдональдс зупиняє роботу в Україні
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У мережі ресторанів повідомляють, що всі їхні працівники залишаються вдома заради їхньої безпеки.
У мережі ресторанів McDonald's повідомили, що всі ресторани припиняють свою роботу, а працівник залишаються вдома, з рідними заради їхньої власної безпеки.
"Ми знову хочемо відчинити свої двері для вас. Бережіть себе", — сказано в повідомленні. Коли ресторани знову будуть відчинені – невідомо.
Раніше стало відомо, що роботу призупиняє Укрпошта, поки що тільки на 24 лютого. Нова пошта продовжує працювати, ті відділення, які можуть функціонувати безпечно.