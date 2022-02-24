Макдональдс приостанавливает работу в Украине

В сети ресторанов сообщают, что все их работники остаются дома ради их безопасности

В сети ресторанов McDonald's сообщили, что все рестораны приостанавливают свою работу, а работник остаются дома, с родными ради их собственной безопасности.

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[ + – ] Сообщение сети ресторанов McDonald's Фото: McDonald's

"Мы снова хотим открыть свои двери для вас. Берегите себя", — сказано в сообщении. Когда рестораны снова будут открыты – неизвестно.

Ранее стало известно, что работу приостанавливает Укрпочта, пока только на 24 февраля. Новая почта продолжает работать, те отделения, которые могут функционировать безопасно.