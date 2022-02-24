Укрпочта приостанавливает работу. Новая почта – работает

Сообщается, что отделения не будут работать только сегодня, 24 февраля, как только ситуация позволит – посылки и пенсии доставят

Укрпочта сообщила, что в связи с введением военного положения, ради сохранения безопасности клиентов и безопасности работников Укрпочты, отделения не будут работать 24 февраля.

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"Как только ситуация позволит, мы сразу доставим посылки и пенсии, а пока будем их хранить", — сообщили в пресс-службе.

Также там напомнили, что "пока небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок. Следим за ситуацией, и при необходимости будем развертывать наземные пути доставки", — уточнили в Укрпочте.

При это в Новая почта продолжает работу с ремаркой, что происходит это там, где возможно.

"Ситуация меняется каждый час, мы оперативно следим за ней и будем информировать вас об изменениях и действиях в социальных сетях и на сайте Новой почты. Возможны задержки доставки из-за ситуации на дорогах и других форс-мажоров. У нас есть резервные планы на случаи разных непредсказуемых обстоятельств, что позволит сберечь работоспособность нашей компании", — сообщается в компании.

Также там отмечается, что компания будет поддерживать каждого своего сотрудника. В сообщение призывают "сохранять спокойствие и выполнять свою работу".