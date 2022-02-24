Укрпошта зупиняє роботу. Нова пошта – працює

Повідомляють, що відділення не працюватимуть лише сьогодні, 24 лютого, як тільки ситуація дозволить — посилки та пенсії доставлять

Укрпошта повідомила, що через запровадження воєнного стану, задля збереження безпеки клієнтів та безпеки працівників Укрпошти, відділення не працюватимуть 24 лютого.

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"Щойно ситуація дозволить, ми відразу доставимо посилки та пенсії, а поки що їх зберігатимемо", — повідомила пресслужба.

Також там нагадали, що "поки небо над Україною тимчасово обмежене для авіаперевезень. Слідкуємо за ситуацією, і за потреби розгортатимемо наземні шляхи доставляння", — уточнили в Укрпошті.

Водночас в Нова пошта продовжує роботу з ремаркою, що працюватимуть там, де можливо.

"Ситуація змінюється щогодини, ми оперативно слідкуємо за нею й інформуватимемо вас про зміни та дії в соціальних мережах та на сайті Нової пошти. Можливі затримки доставлення через ситуацію на дорогах та інші форс-мажори. В нас є резервні плани на випадки різних непередбачуваних обставин, що дозволять зберегти працездатність нашої компанії", — повідомляє компанія.

Також там зазначають, що компанія підтримуватиме кожного свого співробітника. У повідомлення закликають "зберігати спокій та виконувати свою роботу".