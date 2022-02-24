Укрпошта зупиняє роботу. Нова пошта – працює
Повідомляють, що відділення не працюватимуть лише сьогодні, 24 лютого, як тільки ситуація дозволить — посилки та пенсії доставлять
Укрпошта повідомила, що через запровадження воєнного стану, задля збереження безпеки клієнтів та безпеки працівників Укрпошти, відділення не працюватимуть 24 лютого.
"Щойно ситуація дозволить, ми відразу доставимо посилки та пенсії, а поки що їх зберігатимемо", — повідомила пресслужба.
Також там нагадали, що "поки небо над Україною тимчасово обмежене для авіаперевезень. Слідкуємо за ситуацією, і за потреби розгортатимемо наземні шляхи доставляння", — уточнили в Укрпошті.
Водночас в Нова пошта продовжує роботу з ремаркою, що працюватимуть там, де можливо.
"Ситуація змінюється щогодини, ми оперативно слідкуємо за нею й інформуватимемо вас про зміни та дії в соціальних мережах та на сайті Нової пошти. Можливі затримки доставлення через ситуацію на дорогах та інші форс-мажори. В нас є резервні плани на випадки різних непередбачуваних обставин, що дозволять зберегти працездатність нашої компанії", — повідомляє компанія.
Також там зазначають, що компанія підтримуватиме кожного свого співробітника. У повідомлення закликають "зберігати спокій та виконувати свою роботу".