Що з таксі: Uber не працює, у Bolt дефіцит авто, в Uklon злетіли тарифи

Фокус з'ясував, що відбувається з популярними сервісами онлайн-виклику таксі під час воєнного стану.

У четвер 24 лютого в українських містах перестала працювати програма Uber. За інформацією ЗМІ, деякі користувачі сервісу отримали повідомлення: Поїздки з Uber в цьому регіоні недоступні. Однак, у багатьох киян без жодних попереджень кнопка "Замовлення" стала неактивною, а на карті видно лише місцерозташування користувача і немає жодного авто. Зі свого боку, таксисти повідомляють, що програма для водіїв Udrive також перестала працювати без попереджень. В інших містах, де був сервіс, подібна ситуація.

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"У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями, ми вирішили тимчасово призупинити роботу програми. Безпека всіх програм є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за обставинами та сподіваємось, що це тимчасова ситуація", – процитували ЗМІ повідомлення пресслужби компанії.

Додаток Bolt 24 лютого працював у Києві та інших містах.

"Незважаючи на введення воєнного стану, компанія Bolt продовжує працювати у штатному режимі. Ми наполегливо просимо всіх, хто не залучений у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. Найважливіша для нас безпека наших співробітників, користувачів та всіх співвітчизників", — йдеться в офіційному повідомленні компанії.

У сервісі Bolt тарифи 24 лютого особливо не відрізнялися від стандартних. Проте вільні машини в дефіциті та викликати таксі непросто.

Uklon також працює. Але опитані Фокусом користувачі сервісу стверджують, що вартість поїздок злетіла у 2-5 разів порівняно зі стандартною. Наприклад, поїздка із київського району Борщагівка на залізничний вокзал вранці 24 лютого коштувала 350 грн. А таксі з Києва до Борисполя коштувало 600 грн, тоді як зазвичай така поїздка коштувала 320 грн. Ситуація, що склалася, пояснюється тим, що багато водіїв не ризикнули вийти на лінію, тоді як попит залишається високим.

Зазвичай тариф за таким маршрутом коштував 270 гривень. Зараз – понад 570.

Сервіс Uber не працює