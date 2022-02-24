Что с такси: Uber не работает, у Bolt дефицит авто, в Uklon взлетели тарифы

Фокус выяснил, что происходит с популярными сервисами онлайн-вызова такси во время военного положения.

В четверг 24 февраля в украинских городах перестало работать приложение Uber. По информации СМИ, некоторые пользователи сервиса получили сообщение: "Поездки из Uber в этом регионе недоступны". Однако у многих киевлян без каких-либо предупреждений кнопка "Заказ" стала неактивной, а на карте видно только местонахождение пользователя и нет ни одного авто. Со своей стороны, таксисты сообщают, что приложение для водителей Udrive также перестало работать без предупреждений. В других городах, где присутствовал сервис, подобная ситуация.

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"В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями, мы решили временно приостановить работу программы. Безопасность всех приложений является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за обстоятельствами и надеемся, что это временная ситуация", – процитировали СМИ сообщения пресс-службы компании.

Приложение Bolt 24 февраля работал в Киеве и других городах.

"Несмотря на введение военного положения, компания Bolt продолжает работать в штатном режиме. Мы настоятельно просим всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Самое важное для нас безопасность наших сотрудников, пользователей и всех соотечественников", — говорится в официальном сообщении компании.

В сервисе Bolt тарифы 24 февраля особо не отличались от стандартных. Однако свободные машины в дефиците и вызвать такси непросто.

Uklon тоже работает. Но опрошенные Фокусом пользователи сервиса утверждают, что стоимость поездок взлетела в 2-5 раз по сравнению со стандартной. Например, поездка из киевского района Борщаговка на железнодорожный вокзал утром 24 февраля стоила 350 грн. А такси из Киева в Борисполь обошлось в 600 грн, тогда как обычно такая поездка стоила 320 грн. Сложившаяся ситуация объясняется тем, что многие водители не рискнули выйти на линию, тогда как спрос остается высоким.

Обычно тариф по такому маршруту стоил 270 гривен. Сейчас — более 570.

Сервис Uber не работает