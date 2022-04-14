Не на первом месте. Какие зарплаты в Киеве в апреле 2022

В апреле всего 37% всех актуальных вакансий в Украине — столичные, однако, согласно данным кадрового портала grc.ua, средняя зарплата в столице больше не опережает зарплату в других регионах страны.

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Киев занял четвертое место в Украине по уровню средней зарплаты в апреле. Столицу опередила Львовская область, Днепропетровская и Одесская. Такие данные опубликовал экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua.

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"В течение долгих лет в столице были самые высокие зарплаты. Сейчас это не так. В Киеве средняя зарплата в апреле составляет 25 тыс. грн. В то же время во Львовской области в среднем платят 28,3 тыс. грн, в Днепропетровской области 26 тыс. грн, в Одесской области 26,4 тыс. грн.", — сообщили в пресс-службе кадрового портала.

Отмечается, что на украинском рынке в целом количество вакансий снизилось в 19 раз по сравнению с прошлым годом, а в Киеве – в 30 раз. В апреле только 37% актуальных вакансий в Украине столичные.

"Больше всего открытых вакансий в столице, как и до войны, предлагают компании ІТ-отрасли", — констатируют аналитики кадрового портала.

Они подсчитали, что 29,4% актуальных в апреле столичных вакансий — из сферы ІТ. На втором месте по востребованности работники сферы продаж – 14% вакансий соответственно. 11,6% вакансий предназначены для маркетологов, SMM-специалистов, PR-специалистов и рекламщиков. 7,3% вакансий по поиску фармацевтов, 4,2% — работников сферы логистики и транспорта.

"Меньше предложений работы только в сфере туризм, гостиницы, рестораны (1,8%), для представителей банковской сферы (1,5%), специалистов по подбору и управлению персоналом (0,8%), в сфере добычи сырья (0,3%), науки и образования (0,3%). Также сейчас в столице мало востребованы работники сферы инсталляция и сервис (0,3%), автомобильного бизнеса (0,2%), закупок (0,2%) и безопасности (0,2%)", — говорится в сообщении grc. ua.

Аналитики отмечают, что только 2% вакансий предназначены для руководителей и топ-менеджеров.

Напомним, ранее Фокус рассказывал об особенностях трудового законодательства в условиях военного положения. Основные социальные гарантии для работников должны сохраняться. Война – не повод увольнять.

Как сообщалось, после новостей о деоккупации всей Киевской области в начале апреля жители столицы начали массово возвращаться домой.