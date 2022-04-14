Не на першому місці. Які зарплати в Києві у квітні 2022

У квітні лише 37% усіх актуальних вакансій в Україні — столичні, проте, за даними кадрового порталу grc.ua, середня зарплата у столиці більше не випереджає зарплату в інших регіонах країни.

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Київ посів четверте місце в Україні за рівнем середньої зарплати у квітні. Столицю випередила Львівська область, Дніпропетровська та Одеська. Такі дані опублікував експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua.

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"Протягом довгих років у столиці були найвищі зарплати. Зараз тут платять не найбільше. У Києві середня зарплата у квітні складає 25 тис. грн. Водночас у Львівській області в середньому платять 28,3 тис. грн, у Дніпропетровській області 26 тис. грн, в Одеській області 26,4 тис. грн", — повідомили у пресслужбі кадрового порталу.

Зазначається, що на українському ринку загалом кількість вакансій знизилася у 19 разів, порівняно з минулим роком, а в Києві — у 30. У квітні лише 37% актуальних вакансій в Україні — столичні.

"Найбільше відкритих вакансій у столиці, як і до війни, пропонують компанії ІТ-галузі", — констатують аналітики кадрового порталу.

Вони підрахували, що 29,4% актуальних у квітні столичних вакансій — зі сфери ІТ. На другому місці за запитом працівники сфери продажу — 14% вакансій відповідно. 11,6% вакансій призначені для маркетологів, SMM-фахівців, PR-фахівців та рекламників. 7,3% вакансій пошуку фармацевтів, 4,2% — працівників сфери логістики і транспорту.

"Менше пропозицій роботи тільки у сфері туризм, готелі, ресторани (1,8%), для представників банківської сфери (1,5%), фахівців з підбору та управління персоналом (0,8%), у сфері видобутку сировини (0,3%), науки та освіти (0,3%) Також зараз у столиці без великого попиту працівники сфери інсталяція та сервіс (0,3%), автомобільного бізнесу (0,2%), закупівель (0,2%) та безпеки (0,2%)", — йдеться в повідомленні grc. ua.

Аналітики зазначають, що лише 2% вакансій призначені для керівників та топменеджерів.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про особливості трудового законодавства в умовах воєнного стану. Основні соціальні гарантії для працівників мають зберігатися. Війна — не привід звільняти.

Як повідомлялося, після новин про деокупацію всієї Київської області на початку квітня мешканці столиці почали масово повертатися додому.