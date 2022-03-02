Война — не повод увольнять: Как закон регулирует трудовые отношения в условиях военного положения

Сейчас официальное трудоустройство и белая зарплата приобретают большое значение.

Украинское законодательство определяет особенности отношений работников и работодателей во время войны. Фокус расспросил юристов и адвокатов, какие права работников сохраняются в военное время и какие варианты остаются у работодателей, если они не могут выплачивать зарплату.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Во время войны мы не вступаем в какой-то совершенно новый трудовой режим. Трудовое право продолжает функционировать, просто с особенностями", – рассказал Фокусу Леонид Гилевич, юрист юрфирмы "Ильяшев и партнеры".

Что регулирует трудовые отношения в военное время

Трудовые отношения в военное время принципиально не отличаются от мирных времен: у работников есть гарантии от государства, работодатель должен следовать определенным правилам, рассказывают юристы.

Законодательство устанавливает некоторые ограничения, чтобы сфокусировать все секторы экономики в критических отраслях. Такие рамки определены законом "О правовом режиме военного времени", "О воинской обязанности и военной службе" и Кодексом законов о труде Украины (КЗОТ).

"Общие правила определены в КЗОТ, введение режима военного положения позволяет привлекать немобилизованных работников к другим видам работ ("трудовая повинность", с сохранением гарантий) и гарантировать сохранение рабочего места за мобилизованными работниками", — пояснила Татьяна Ященко, советница юфирмы ExpatPro.

Гарантии государства

В военное время мобилизованные имеют право на сохранение за ними рабочего места и среднего заработка.

"В соответствии с ч.3 ст. 119 Кодекса законов о труде, за такими работниками сохраняется рабочее место и средний заработок, им выплачивается денежное обеспечение из госбюджета", — рассказала Татьяна Ященко.

Ни военное положение, ни военные действия не являются основанием для увольнения работников, говорят юристы.

"В случае привлечения к публичным работам, либо к территориальной обороне, к помощи армии рабочее место за работником сохраняется. Сохраняется также и зарплата. Никто в этой связи не может уволить работника или отстранить его", — говорит Ростислав Кравец, старший партнер адвокатского объединения "Кравец и партнеры".

По его словам, к промышленным работам должны привлекать по распоряжению местных военных администраций — предполагается, что в таком случае люди не будут терять ни работу, ни зарплату.

В то же время, из зарплаты могут вычислить дни, когда человек не работал, потому что прятался в укрытии во время обстрелов.

"В ст. 111 Кодекса законов о труде определено, что в случае невыполнения норм выработки не по вине работника оплата производится за фактически выполненную работу. Но месячная заработная плата в таком случае не может быть меньше 2/3 должностного оклада", — детализировала Татьяна. Ященко.

В военное время могут привлекать оборудование от учреждений и организаций. Ростислав Кравец подчеркивает, что на данный момен за это не разработана компенсация. Он выразил надежду, что Кабмин в ближайшее время исправит ситуацию.

Варианты для работодателя: оформление простоя или неоплачиваемый отпуск работников

Работодатель, не способный выплачивать деньги работникам, может выбрать один из нескольких вариантов действий.

"Во-первых, это может быть введение простоя в связи с невозможностью предприятия осуществлять свою деятельность. Таким образом, у работодателя возникает обязанность выплачивать не менее 2/3 зарплаты, не увольняя работников", — объясняет Леонид Гилевич.

По его словам, еще один вариант – договариваться с работниками, чтобы они написали заявления и ушли в отпуска за свой счет.

"Поскольку у нас сейчас формально карантин, то неоплачиваемый отпуск не ограничивается 15-дневным сроком. Карантин заканчивается 31 марта. То есть теоретически можно отправить работников, которые на это согласны, в неоплачиваемый отпуск до конца марта", — говорит Гилевич.

Татьяна Ященко уточняет, что война вполне может являться поводом для ликвидации или реорганизации предприятия: "Такие изменения являются основанием для расторжения трудовых договоров. В таком случае необходимо соблюдать процедуры с предварительным уведомлением и выплатой выходного пособия".

Что гарантировано ФОПам

Все государственные гарантии распространяются только на трудовые отношения, подчеркивает Леонид Гилевич: "Речь идет об официальной заработной плате и исключительно о трудовых отношениях. Если кто-то работает как ФОП – соответственно, у него таких гарантий со стороны государства нет".

По его словам, в мирное время физическое лицо — предприниматель могло бы обратиться в Гоструд, учреждение должно было бы установить факт трудовых отношений.

"Сейчас этот механизм просто нереален. Единственное, когда война закончится, ФОПы могут попытаться сделать это ретроспективно: обратиться в Гоструд или подать в суд. Сейчас пока не совсем ясно, как это будет работать. Но сейчас у ФОП нет действенных механизмов", — резюмировал Гилевич.