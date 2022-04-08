Домой, деньги зарабатывать. Почему киевляне массово возвращаются в столицу

Российские войска отступили от столицы Украины, город возвращается к почти нормальной жизни. Жители, которые покинули Киев, опасаясь за свою жизнь, потихоньку возвращаются домой либо планируют это сделать в ближайшие дни. Фокус пообщался с вернувшимися и узнал, почему мэрия советует подождать с обратной дорогой еще неделю, и что делать тем, кому возвращаться теперь некуда.

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"Рановато возвращаетесь"

41-летний Александр Кравченко вывез семью из Киева почти сразу после российского вторжения, утром 25 февраля. Из обстреливаемого города он уезжал вместе с девушкой, мамой, бывшей женой, пятилетним сыном и тремя кошками. Киевляне решили остановиться в Ровно, сначала их всех вместе на неделю приютили знакомые. Потом семья разделилась: Саша с девушкой переехали на квартиру к друзьям, остальные нашли бесплатное жилье через платформу "Прихисток".

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"Мы прожили в Ровно еще чуть больше двух недель. Местные относились к нам нейтрально: никакого негатива в нашу сторону я не чувствовал, но никто с нами и не сюсюкался", — рассказывает Кравченко. В местной администрации приезжие как внутренне перемещенные лица не регистрировались. По словам Александра, в этом не было смысла — надолго задерживаться в городе они не планировали. В Ровно Саша с девушкой занимались волонтерской работой: плели маскирующие сетки, развозили гуманитарку. Кравченко оставил свои данные для записи в местную территориальную оборону, но ему так и не перезвонили. На тот момент добровольцев набралось уже достаточно.

За это время Ровенская область обстреливалась несколько раз. 14 марта российские военные нанесли ракетный удар по телевышке в селе Антополь, погибло 19 человек. В семье решили увозить ребенка заграницу.

"Бывшая жена, сын и мама уехали в Польшу. Как только они оказались в безопасности, я понял, что пора возвращаться домой. Девушка поехала со мной", — объясняет собеседник Фокуса.

В город они въехали 20 марта. На въезде в столицу на одном из блокпостов украинский военный спросил, куда они направляются.

"Я сказал, что мы едем домой. Он покачал головой и сказал: "Рановато возвращаетесь", — вспоминает Кравченко. Одним из первых его впечатлений в городе стала огромная очередь в "Экомаркет" на Троещине.

[ + – ] Военный возле руин ТЦ "Ретровилль" в Киеве Фото: Getty Images

"Сразу после возвращения в глаза бросалось отсутствие машин на улицах, а еще — что нигде нет детей", — вспоминает он. Одним из неприятных наблюдений стало повсеместное нарушение правил дорожного движения: машины без проблесковых маячков проносятся на красный свет, пешеходы переходят дорогу в неположенных местах.

"В магазинах увеличилось количество продуктов из Польши и стран Балтии: молочка, мясные консервы, макароны. В "Новусе" треть молочной продукции польского производства, раньше такого не было", — делится впечатлениями киевлянин.

"Потерпите еще неделю"

Киевляне Виктор и Анна вместе с двумя детьми уехали из столицы месяц назад, когда "прилетело" по соседству с ними на проспект Лобановского. Поселились у друзей в небольшом селе под Черновцами. Виктор раздумывал над тем, чтобы отправить семью в Германию, но отвод российских войск и улучшение ситуации вокруг Киева заставило передумать. Вместо этого они решили вдвоем вернуться домой, оставив мать Анны с детьми в Черновцах.

"Нужно деньги зарабатывать, да и сидеть без дела мы устали", — признается пара.

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Если в 20-х числах марта киевляне, возвращающиеся в город из других регионов Украины, были скорее исключением, чем правилом, то в начале апреля это стало уже обычным явлением. Местные жители, не выезжавшие из города во время боевых действий в столице, замечают, как постепенно приезжают их соседи, как автомобилей на улицах города становится все больше, а в магазинах теперь людно почти в любое время дня. На въезде в Киев даже сформировались автомобильные пробки из-за огромного количества желающих попасть в город.

[ + – ] Киевляне возвращаются домой: на въезде в столицу образовались пробки

В то же время в столичной мэрии местным жителям, выехавшим в другие регионы, советуют не торопиться с возвращением в Киев.

"Понимаю, что киевлянам хочется как можно быстрее вернуться домой. Но прошу воздержаться от этого по крайней мере еще неделю", — обратился к жителям Киева Виталий Кличко. Также мэр призвал пока не приезжать жителей пригородных населенных пунктов, освобожденных от оккупантов. Там по-прежнему находится огромное количество взрывоопасных предметов, над их обезвреживанием работают специалисты. В мэрии также не исключают возможных дальнейших ракетных обстрелов Киева и пригорода.

Страна внутренних мигрантов

Как сообщает Международная организация по миграции (МОМ), за время полномасштабной войны на территории Украины 7,1 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. Об этом говорят результаты второго этапа исследований, проведенного с 24 марта по 1 апреля (первый этап прошел 16 марта).

Почти половина внутренних мигрантов, около 3 млн украинцев, перебралась на запад страны — в Львовскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Волынскую, Черновицкую и Хмельницкую области. Еще часть — 1,4 млн человек — или въехала, или переместилась внутри Центральной Украины, речь идет о Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. Остальные люди мигрируют из обстреливаемых населенных пунктов в близлежащие места по соседству, которые им кажутся более безопасными.

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Официальная статистика о внутренних мигрантах в стране существенно отличается от цифр МОМ. Так, министр социальной политики Украины Марина Лазебная 30 марта сообщала, что в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах с 24 февраля зарегистрировано всего 130 тыс. граждан. При этом, по словам главы ведомства, на самом деле таких людей миллионы, однако большинство из них не спешит узаконить свой статус. Чаще всего это связано с психологическими причинами, уверена она.

[ + – ] Жилой дом на Оболони после обстрела Фото: Getty Images

"Я очень хорошо понимаю, как тяжело самому себе сказать, что это не на день или неделю, а на более длительное время", — подчеркивает чиновница. При это Лазебная объясняет, что регистрироваться в статусе внутренне перемещенного лица очень важно, так как это даст возможность составить "социальный портрет" вынужденных переселенцев в каждом конкретном регионе, оценить их потребности и понять, какую помощь им можно предоставить.

"Я прошу каждого, кто был вынужден покинуть свой дом, пойти и зарегистрироваться в громаде, где вы сейчас проживаете. И одновременно можно подать заявление на получение помощи на проживание, которую правительство предоставляет вынужденно перемещенным лицам", — обратилась чиновница к переселенцам.

Напомним, что в Украине временно перемещенное лицо может получать ежемесячную финансовую помощь от государства, а именно 3 тыс. грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2 тыс. грн — всем остальным. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это было сделано для того, чтобы украинцы оставались внутри страны, а не бежали за границу.

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Если одни украинцы могут планировать постепенное возвращение домой, то другим теперь возвращаться просто некуда — их дома либо разрушены в результате массированных обстрелов, либо находятся на временно оккупированной территории. В регионах уже стали задумываться о том, как расселять вынужденно перемещенных людей в более длительной перспективе. Так, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что 7 апреля начали обустраивать первый контейнерный городок для переселенцев. Речь идет о 88 жилых модулях, где смогут обустроиться около 350 человек. В одном таком домике может жить от двух до четырех человек, говорит городской голова.

"Внутри есть все необходимое — мебель, свет, тепло. Санузлы и столовая расположены на территории городка", — рассказал Садовой.

Очевидно, что расселение внутренних мигрантов станет глобальной задачей украинского правительства уже в самое ближайшее время.