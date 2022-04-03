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Культура Российско-украинская война

Дюк, Данте и Святой Владимир. Как украинцы защищают свои памятники от войны

Алексей Батурин, Галина Ковальчук
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Фото: УНИАН | Киевляне кладут мешки с песком вокруг памятника просветителям Кириллу и Мефодию на Михайловской площади в Киеве

Столкнувшись с варварским нашествием, украинцы думают не только о том, чтобы сберечь себя и близких, для них не менее важно сохранить историю страны. Поэтому во всей Украине стараются обезопасить памятники, давно ставшие визитными карточками городов.

Российские войска целенаправленно разрушают украинские города, которым не повезло оказаться на линии огня. Украинцы в первые же дни войны убедились, что россияне бьют не только по военным базам. Враг обрушивает бомбы на все без разбора: жилые дома, магазины, школы, больницы, театры. Достается и памятникам истории и архитектуры — в списке Минкульта уже более сотни пострадавших или полностью уничтоженных объектов культурного наследия.

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Пытаясь предотвратить новые разрушения памятников культуры, в городах Украины пытаются их защитить, чаще всего обкладывают мешками с песком. Применяют и другие методы. К примеру, во Львове, в центре которого множество объектов мирового наследия ЮНЕСКО, демонтировали деревянный алтарь "Голгофа" XIV века, а скульптуры, которые нельзя демонтировать, покрывают в несколько слоев огнеупорной тканью, стекловатой, затем — специальной фольгой и мешками.

Как говорит руководитель управления охраны исторического наследия Львовского горсовета Лилия Онищенко, это не спасет скульптуры от прямого попадания, но в случае мощной ударной волны они не разобьются и не разлетятся.

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Мешки с песком возле фонтана Самсон на Контрактовой площади в Киеве
Фото: УНИАН

Защитой культурных памятников занимаются не только органы местной власти украинских городов, но и волонтеры, активисты и неравнодушные граждане. К примеру, защитой витражей киевского фуникулера, шедевра модернизма XX века, созданного в 1984 году, занялся Дмитрий Соловьев, фотограф, исследователь, автор проекта Ukrainian Modernism. Он обратился к украинцам с просьбой собрать средства на покупку и установку защитных экранов и за два дня собрал 276 тыс грн на этот проект. И сейчас активисты монтируют экраны на все 12 витражей верхнего фуникулера.

Фокус узнал, какие еще памятники защищают в украинских городах.

Памятник Святому Владимиру, Киев

Скульптурное сооружение, возведенное в 1853 г., изображает древнерусского князя Владимира, крестителя Киевской Руси. Это одно из немногих в столице, переживших бурные события XX века. Хотя в советское время предпринимались попытки сбить с памятника барельефы религиозного содержания. Этот памятник стал визитной карточкой Киева и внесен в реестр памятников монументального искусства Украины национального значения.

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Вокруг памятника Владимиру Крестителю возвели защитную конструкцию
Фото: УНИАН

Памятник княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию, Киев

Скульптурная композиция, посвященная важным фигурам древнерусской истории Киева, была установлена в 1911 г. Ее создали сразу три архитектора — Иван Кавалеридзе, Петр Сныткин и Валериан Рыков. Однако те скульптуры не пережили начала советских времен — в 1919 г., когда большевики захватили столицу, они снесли памятник княгине Ольге, позже демонтировали и другие фигуры. Нынешний памятник на Михайловской площади — это реконструкция, восстановленная в 1996 г.

Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию
Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию
Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию
Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию
Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию
Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию
Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию
Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию
Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию
Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию
Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию
Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию

Памятник Богдану Хмельницкому, Киев

Одна из наиболее известных скульптур, овеянная легендами, в частности, о том, что гетьман Богдан указывает булавой на Москву. Этот памятник установлен в 1888 г. и торжественно открыт 23 июля в честь 900-летия Крещения Руси. В 1930-е гг. у советских властей были планы уничтожить памятник, однако сделать это не успели из-за начавшейся второй мировой войны.

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Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве в специальной защитной конструкции
Фото: УНИАН

Памятник Данте Алигьери, Киев

Эта скульптура новая — ее возвели в 2015 г, когда отмечали 750-летие великого итальянского поэта. Композиция из белого каррарского мрамора, которую создал скульптор Лучано Массари, — совместный проект КГГА, Посольства Италии в Украине и Общества Данте. В ответ украинская столица подарила итальянцам памятник Тарасу Шевченко, который во Флоренции установили в 2021-м. За время, что Данте стоит в Киеве, вандалы четыре раза отбивали голову скульптуры орла, которая находится рядом с фигурой поэта.

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Обложенный мешками с песком памятник Данте Алигьери в Киеве
Фото: УНИАН

Памятник Петру Сагайдачному, Киев

Петро-Конашевич Сагайдачный был одним из видных козацких полководцев, который успешно воевал с Московским царством и брал в осаду Москву в 1618 г. Московиты запросили перемирие, подписав которое, Сагайдачный вернул Смоленскую, Черниговскую и Новгород-Северскую земли, до того завоеванные северным соседом. Конный памятник гетьману в Киеве установлен в 2001 г., а ныне укрывать его помогают волонтеры-альпинисты.

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Киевляне кладут мешки с песком вокруг памятника гетману Петру Сагайдачному, в Киеве
Фото: УНИАН

Памятник Михаилу Грушевскому, Киев

Эта бронзовая скульптура была открыта в 1998 г. и находится на небольшой площади у одного из корпусов Киевского университета имени Тараса Шевченко и Дома учителя. Расположение памятника неслучайно, ведь Михаил Грушевский был не только видным историком, но и политиком. В 1917-18 гг. он возглавлял Украинскую центральную раду, парламентский орган провозглашенной тогда независимой Украины. Заседания парламента проходили как раз в Доме учителя, там же писались универсалы — ключевые документы новосозданного государства.

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Памятник Михаилу Грушевскому в Киеве
Фото: УНИАН

Памятник Тарасу Шевченко, Харьков

Скульптурную композицию, в центре которой возвышается наш главный поэт-пророк, открыли в Харькове 24 марта 1935 г., когда город уже утратил статус столицы советской Украины. Автор памятника, скульптор Матвей Манизер создал композицию из бронзы и камня лабрадорита высотой более 16 м, в которой помимо фигуры Тараса есть скульптуры персонажей его наиболее известных произведений. Для этих скульптур позировали известные украинские актеры, в частности, Наталия Ужвий для Катерины и Амвросий Бучма для гайдамаки.

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Жители Харькова обкладывают мешками с песком памятник Тарасу Шевченко
Фото: УНИАН

Памятник Дюку, Одесса

Для одесситов эта скульптура имеет невероятную важность. Это первый памятник, который появился в городе, и изображает он первого градоначальника, а затем генерал-губернатора Одессы — Армана Эммануэля дю Плесси, герцога Ришелье. После смерти Дюка в 1823 г. был объявлен сбор средств на сооружение памятника, и в 1828 году он был открыт. Автором скульптуры стал уроженец Ични Иван Мартос, один из видных украинских монументалистов того времени. В 1850-х гг. во время Крымской войны постамент памятника был поврежден осколком пушечного ядра, а в 1969 г. его хотели снести и заменить памятником Суворову, однако Дюка удалось отстоять.

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Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
Фото: Суспільне