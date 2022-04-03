Дюк, Данте и Святой Владимир. Как украинцы защищают свои памятники от войны

Столкнувшись с варварским нашествием, украинцы думают не только о том, чтобы сберечь себя и близких, для них не менее важно сохранить историю страны. Поэтому во всей Украине стараются обезопасить памятники, давно ставшие визитными карточками городов.

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Российские войска целенаправленно разрушают украинские города, которым не повезло оказаться на линии огня. Украинцы в первые же дни войны убедились, что россияне бьют не только по военным базам. Враг обрушивает бомбы на все без разбора: жилые дома, магазины, школы, больницы, театры. Достается и памятникам истории и архитектуры — в списке Минкульта уже более сотни пострадавших или полностью уничтоженных объектов культурного наследия.

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"Денацификация" культурного наследия. Эти памятники истории и архитектуры обстреляли войска РФ

Пытаясь предотвратить новые разрушения памятников культуры, в городах Украины пытаются их защитить, чаще всего обкладывают мешками с песком. Применяют и другие методы. К примеру, во Львове, в центре которого множество объектов мирового наследия ЮНЕСКО, демонтировали деревянный алтарь "Голгофа" XIV века, а скульптуры, которые нельзя демонтировать, покрывают в несколько слоев огнеупорной тканью, стекловатой, затем — специальной фольгой и мешками.

Как говорит руководитель управления охраны исторического наследия Львовского горсовета Лилия Онищенко, это не спасет скульптуры от прямого попадания, но в случае мощной ударной волны они не разобьются и не разлетятся.

[ + – ] Мешки с песком возле фонтана Самсон на Контрактовой площади в Киеве Фото: УНИАН

Защитой культурных памятников занимаются не только органы местной власти украинских городов, но и волонтеры, активисты и неравнодушные граждане. К примеру, защитой витражей киевского фуникулера, шедевра модернизма XX века, созданного в 1984 году, занялся Дмитрий Соловьев, фотограф, исследователь, автор проекта Ukrainian Modernism. Он обратился к украинцам с просьбой собрать средства на покупку и установку защитных экранов и за два дня собрал 276 тыс грн на этот проект. И сейчас активисты монтируют экраны на все 12 витражей верхнего фуникулера.

Фокус узнал, какие еще памятники защищают в украинских городах.

Памятник Святому Владимиру, Киев

Скульптурное сооружение, возведенное в 1853 г., изображает древнерусского князя Владимира, крестителя Киевской Руси. Это одно из немногих в столице, переживших бурные события XX века. Хотя в советское время предпринимались попытки сбить с памятника барельефы религиозного содержания. Этот памятник стал визитной карточкой Киева и внесен в реестр памятников монументального искусства Украины национального значения.

[ + – ] Вокруг памятника Владимиру Крестителю возвели защитную конструкцию Фото: УНИАН

Памятник княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию, Киев

Скульптурная композиция, посвященная важным фигурам древнерусской истории Киева, была установлена в 1911 г. Ее создали сразу три архитектора — Иван Кавалеридзе, Петр Сныткин и Валериан Рыков. Однако те скульптуры не пережили начала советских времен — в 1919 г., когда большевики захватили столицу, они снесли памятник княгине Ольге, позже демонтировали и другие фигуры. Нынешний памятник на Михайловской площади — это реконструкция, восстановленная в 1996 г.

[ + – ] Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию [ + – ] Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию [ + – ] Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию [ + – ] Памятники княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию

Памятник Богдану Хмельницкому, Киев

Одна из наиболее известных скульптур, овеянная легендами, в частности, о том, что гетьман Богдан указывает булавой на Москву. Этот памятник установлен в 1888 г. и торжественно открыт 23 июля в честь 900-летия Крещения Руси. В 1930-е гг. у советских властей были планы уничтожить памятник, однако сделать это не успели из-за начавшейся второй мировой войны.

[ + – ] Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве в специальной защитной конструкции Фото: УНИАН

Памятник Данте Алигьери, Киев

Эта скульптура новая — ее возвели в 2015 г, когда отмечали 750-летие великого итальянского поэта. Композиция из белого каррарского мрамора, которую создал скульптор Лучано Массари, — совместный проект КГГА, Посольства Италии в Украине и Общества Данте. В ответ украинская столица подарила итальянцам памятник Тарасу Шевченко, который во Флоренции установили в 2021-м. За время, что Данте стоит в Киеве, вандалы четыре раза отбивали голову скульптуры орла, которая находится рядом с фигурой поэта.

[ + – ] Обложенный мешками с песком памятник Данте Алигьери в Киеве Фото: УНИАН

Памятник Петру Сагайдачному, Киев

Петро-Конашевич Сагайдачный был одним из видных козацких полководцев, который успешно воевал с Московским царством и брал в осаду Москву в 1618 г. Московиты запросили перемирие, подписав которое, Сагайдачный вернул Смоленскую, Черниговскую и Новгород-Северскую земли, до того завоеванные северным соседом. Конный памятник гетьману в Киеве установлен в 2001 г., а ныне укрывать его помогают волонтеры-альпинисты.

[ + – ] Киевляне кладут мешки с песком вокруг памятника гетману Петру Сагайдачному, в Киеве Фото: УНИАН

Памятник Михаилу Грушевскому, Киев

Эта бронзовая скульптура была открыта в 1998 г. и находится на небольшой площади у одного из корпусов Киевского университета имени Тараса Шевченко и Дома учителя. Расположение памятника неслучайно, ведь Михаил Грушевский был не только видным историком, но и политиком. В 1917-18 гг. он возглавлял Украинскую центральную раду, парламентский орган провозглашенной тогда независимой Украины. Заседания парламента проходили как раз в Доме учителя, там же писались универсалы — ключевые документы новосозданного государства.

[ + – ] Памятник Михаилу Грушевскому в Киеве Фото: УНИАН

Памятник Тарасу Шевченко, Харьков

Скульптурную композицию, в центре которой возвышается наш главный поэт-пророк, открыли в Харькове 24 марта 1935 г., когда город уже утратил статус столицы советской Украины. Автор памятника, скульптор Матвей Манизер создал композицию из бронзы и камня лабрадорита высотой более 16 м, в которой помимо фигуры Тараса есть скульптуры персонажей его наиболее известных произведений. Для этих скульптур позировали известные украинские актеры, в частности, Наталия Ужвий для Катерины и Амвросий Бучма для гайдамаки.

[ + – ] Жители Харькова обкладывают мешками с песком памятник Тарасу Шевченко Фото: УНИАН

Памятник Дюку, Одесса

Для одесситов эта скульптура имеет невероятную важность. Это первый памятник, который появился в городе, и изображает он первого градоначальника, а затем генерал-губернатора Одессы — Армана Эммануэля дю Плесси, герцога Ришелье. После смерти Дюка в 1823 г. был объявлен сбор средств на сооружение памятника, и в 1828 году он был открыт. Автором скульптуры стал уроженец Ични Иван Мартос, один из видных украинских монументалистов того времени. В 1850-х гг. во время Крымской войны постамент памятника был поврежден осколком пушечного ядра, а в 1969 г. его хотели снести и заменить памятником Суворову, однако Дюка удалось отстоять.