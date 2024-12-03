На отремонтированной станции метро в Киеве снова заметили воду, — соцсети (видео)

На опубликованном местными пабликами ролике видно подтопление рельсов. В "Киевском метрополитене" пока ситуацию не комментировали.

Во вторник утром, 3 декабря, по сети распространилось видео, на котором видно вероятное подтопление станции метро "Демеевская" в Киеве. Пассажиры заметили воду между рельсами. Видео распространяют местные Telegram-каналы.

"Сегодня на станции метро "Демеевская" пассажиры снова увидели реку между рельсами", — пишут киевляне в соцсетях.

Отметим, что Фокус обратился за комментарием к "Киевскому метрополитену", поскольку на момент на момент публикации материала коммунальщики видео не комментировали и о подтоплении станции метро не сообщали.

Подтопление метро в Киеве: ремонт станций длился 9 месяцев

Из-за подтопления тоннеля "синюю" ветку метрополитена на участке между станциями "Демеевская" и "Теремки" останавливали движение поездов 8 декабря 2023 года. Из-за аварии закрыли шесть станций метро. Общественная инициатива "Пассажиры Киева" сообщала, что причиной стало обрушение герметизации тоннеля, из-за которой вода пошла на пути.

5 марта 2024 года СМИ сообщали, что на еще одной станции подземки в Киеве течет вода с потолка. В "Киевском метрополитене" заявляли, что причиной может быть авария водовода.

11 сентября 2024 года городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что после 9 месяцев работ в Киеве полностью восстанавливают работу "синей" ветки метро.

12 ноября экс-руководителю КП "Киевский метрополитен" сообщили о подозрении в служебной халатности, из-за которой произошло подтопление. Убытки от аварийного закрытия станций составили более 130 млн грн.