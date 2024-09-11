Работы продолжались 9 месяцев: в Киеве полностью заработает "синяя" ветка метро

За это время подготовили строительную площадку, переложили более 200 кабельных сетей, разработали котлован, демонтировали старую часть тоннеля и построили новую.

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Пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" — "Лыбедская" завершены. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, 12 сентября восстановят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" — "Теремки".

Отмечается, что комплекс работ длился 9 месяцев. Его стоимость — 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше начальной стоимости.

"За это время подготовили строительную площадку, переложили более 200 кабельных сетей, в частности сетей ДТЭКа, Укртелекома, других. Разработали котлован глубиной более 15 м, демонтировали старую часть тоннеля длиной в 27 метров и построили новую. Усилили с обеих сторон и туннельную оправу, примыкающую к новому участку (общей длиной более 50 м). Уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов", — рассказал Кличко.

Он отметил, что тоннель между "Демеевской" и "Лыбедской" расположен в сложных гидрогеологических условиях. Поэтому строителям пришлось проводить все необходимые работы по гидроизоляции тоннельной оправы и химическому закреплению почв вокруг нее.

Напомним, что в Киеве возобновят строительство ветки метрополитена, которая соединит Подольский район и массив Виноградарь. Для этого провели тендер и без конкурентов выбрали компанию, которая выполнит работы в течение 30 месяцев за 13 млрд грн.