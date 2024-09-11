Роботи тривали 9 місяців: у Києві повністю запрацює "синя" гілка метро

За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, розробили котлован, демонтували стару частину тунелю та побудували нову.

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Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" — "Либідська" завершені. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, 12 вересня відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" — "Теремки".

Зазначається, що комплекс робіт тривав 9 місяців. Його вартість — 383 млн грн, що на 62 млн грн менше від початкової.

"За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову. Посилили з обох боків і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів", — розповів Кличко.

Він зауважив, що тунель між "Деміївською" та "Либідською" розташований у складних гідрогеологічних умовах. Через це будівельникам довелося проводити всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї.

Нагадаємо, що у Києві відновлять будівництво гілки метрополітену, яка з'єднає Подільський район та масив Виноградар. Для цього провели тендер і без конкурентів обрали компанію, яка виконає роботи протягом 30 місяців за 13 млрд грн.