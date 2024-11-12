Где находится неизвестно: экс-руководителю метро Киева объявили подозрение за подтопление станций

Подозрение направили по адресу проживания, потому что по повесткам о вызове подозреваемый не являлся. Халатность бывшего руководителя метрополитена нанесла городскому бюджету более 130 млн грн убытков, отмечают в прокуратуре.

Бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" подозревают в служебной халатности, из-за которой в декабре подтопило тоннель между "Демеевской" и "Лыбедской" и станции пришлось закрыть на ремонт. Подозреваемый по вызову не явился, поэтому сейчас следствие устанавливает место его пребывания, сообщила 12 ноября пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Подольская окружная прокуратура объявила о подозрении бывшему руководителю метрополитена Киева по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Сообщение о подозрении прокуроры направили на официальные адреса регистрации и проживания экс-руководителя метрополитена, потому что по повесткам о вызове он не явился. Сейчас место пребывания подозреваемого устанавливают, сказали в пресс-службе прокуратуры Киева.

Бывший руководитель метрополитена должен был оценить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, назначить комиссии для обследования ослабленных конструкций на Оболонско-Теремковской линии, однако отнесся к своим служебным обязанностям халатно, отметили прокуроры. На перегоне между "Демеевской" и "Лыбедской" станциями в течение длительного времени образовывались сталактиты и по стенам распространялись трещины, что в итоге привело к разгерметизации, подтоплению и разрушению отдельных элементов тоннеля. Экспертиза во время досудебного расследования установила, что эксплуатация тоннеля не соответствует строительным нормам и правилам.

Городская администрация 8 декабря 2023 года остановила движение поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская". Из-за этого метрополитен недополучил 26 млн грн дохода, а бюджет Киева потерял 138,5 млн грн.

В заявлении прокуратуры также отмечается, что в июле этого года подозрения получили начальник службы пути, тоннельных сооружений и зданий и главный инженер КП "Киевский метрополитен".

Подтопление тоннеля метро: кого подозревают в халатности

В прокуратуре не называют имени подозреваемого, но известно, что во время аварии в декабре 2023 года Киевским метрополитеном руководил Виктор Брагинский. Аварийную ситуацию он объяснял тем, что проектировщики могли ошибиться в расчетах при планировании гидроизоляции тоннелей.

15 марта 2024 года городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что отстранил директора метро Виктора Брагинского от исполнения обязанностей. Это произошло это несколько часов после выхода расследования журналистов Bihus.info, в котором журналисты рассказали о многомиллионном состоянии родственников руководителя метрополитена.

Отметим также, 25 июля пресс-служба полиции Киева посадила под круглосуточный домашний арест исполняющего обязанности начальника Киевского метрополитена по подозрению в служебной халатности. Отмечалось, что на тот момент должность занимал Виктор Выговский.

Напомним, 9 ноября пресс-офицер Дарницкого управления полиции в Киеве Евгений Ласкин подтвердил распространяемую в соцсетях информацию о том, что на знаке метро "Осокорки" повесилась девушка. Предварительно сообщалось, что ей было 25 лет.