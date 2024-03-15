Через несколько часов после расследования СМИ: Кличко отстранил директора метро Киева (видео)

В видео журналисты рассказали о состоянии родных Виктора Брагинского, а в частности квартиры и земельные участки за несколько миллионов. Мэр столицы считает, что поведение директора метрополитена "выглядит плохо" по отношению к киевлянам.

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Городской голова Киева Виталий Кличко в четверг, 14 марта, объявил об отстранении директора столичного метро Виктора Брагинского от исполнения обязанностей. Произошло это всего через несколько часов после выхода расследования журналистов Bihus.info. О своем решении мэр написал в Telegram.

"Злой вечер. С неприятными, скажем так, открытиями для меня...Вывод. Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение", — написал Кличко.

Кроме того, столичный городской голова добавил, что дальше фактами, обнародованными в расследовании журналистов Bihus.info, должны заниматься правоохранительные органы.

"Из философского: всем в душу не заглянешь. Но, когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, — выглядит это слишком плохо. И не только по отношению ко мне лично, а по отношению к киевлянам", — говорится в сообщении.

Расследование Bihus.info о Брагинском

Отметим, в четверг, 14 марта, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о Викторе Брагинском, который 10 лет возглавляет столичный метрополитен. В частности команда рассказала об имуществе родных Брагинского.

По данным журналистов-расследователей, на мать-пенсионерку Брагинского оформлены две двухкомнатные квартиры в ЖК White Lines, приобретенные в январе 2024 года. Сообщается, что каждая из них стоит от 10 миллионов гривен, однако женщина отказалась объяснить, откуда у нее такие деньги.

Кроме того, в видео сообщили, что его "не совсем бывшая жена" Ольга Брагинская приобрела двухкомнатную квартиру в ЖК "Ричмонд" за 3 миллиона гривен. Кроме того, женщина владеет участком за $760 тысяч в поселке Козин Киевской области.

А также команда Bihus.info выяснила, что сестра Брагинского купила у него "землю с космической наценкой" за 2 млн грн в Киевский области.

На момент публикации материала директор столичного метро Виктор Брагинский не комментировал в своих соцсетях видео расследователей и отстранение от должности.

Напомним, ранее журналисты Bihus обнародовали видео, в котором сообщили, что ООО Kinokit регулярно выигрывает тендеры государственного телеканала "Рада". На тайном художественном конкурсе его руководство выбирает компанию, которая за 100 млн гривен в год делает контент для телемарафона.