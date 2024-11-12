Де знаходиться невідомо: екскерівнику метро Києва оголосили підозру за підтоплення станцій

Підозру надіслали на адресу проживання, бо за повістками про виклик підозрюваний не з'являвся. Недбалість колишнього керівника метрополітену завдала міському бюджету понад 130 млн грн збитків, зазначають у прокуратурі.

Колишнього керівника КП "Київський метрополітен" підозрюють у службовій недбалості, через яку в грудні підтопило тунель між "Деміївською" і "Либідською" та станції довелося закрити на ремонт. Підозрюваний за викликом не з'явився, тому зараз слідство встановлює місце його перебування, повідомила 12 листопада пресслужба Київської міської прокуратури.

Подільська окружна прокуратура оголосила про підозру колишньому керівнику метрополітену Києва за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — неналежне виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Повідомлення про підозру прокурори надіслали на офіційні адреси реєстрації та проживання екскерівника метрополітену, бо за повістками про виклик він не з'явився. Зараз місце перебування підозрюваного встановлюють, сказали в пресслужбі прокуратури Києва.

Колишній керівник метрополітену повинен був оцінити ризики виникнення надзвичайних ситуацій, призначити комісії для обстеження ослаблених конструкцій на Оболонсько-Теремківській лінії, однак поставився до своїх службових обов'язків недбало, зазначили прокурори. На перегоні між "Деміївською" та "Либідською" станціями протягом тривалого часу утворювалися сталактити та стінами ширилися тріщини, що врешті призвело до розгерметизації, підтоплення та руйнування окремих елементів тунелю. Експертиза під час досудового розслідування встановила, що експлуатація тунелю не відповідає будівельним нормам і правилам.

Міська адміністрація 8 грудня 2023 року зупинила рух поїздів на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська". Через це метрополітен недоотримав 26 млн грн доходу, а бюджет Києва втратив 138,5 млн грн.

У заяві прокуратури також зазначається, що в липні цього року підозри отримали начальник служби колії, тунельних споруд і будівель і головний інженер КП "Київський метрополітен".

Підтоплення тунелю метро: кого підозрюють у недбалості

У прокуратурі не називають імені підозрюваного, та відомо, що під час аварії у грудні 2023 року Київським метрополітеном керував Віктор Брагінський. Аварійну ситуацію він пояснював тим, що проєктувальники могли помилитися в розрахунках при плануванні гідроізоляції тунелів.

15 березня 2024 року міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що відсторонив директора метро Віктора Брагінського від виконання обов'язків. Це сталося це кілька годин після виходу розслідування журналістів Bihus.info, в якому журналісти розповіли про багатомільйонні статки родичів керівника метрополітену.

Зазначимо також, 25 липня пресслужба поліції Києва посадила під цілодобовий домашній арешт виконуючого обов'язки начальника Київського метрополітену за підозрою у службовій недбалості. Зазначалося, що на той момент посаду обіймав Віктор Вигівський.

Нагадаємо, 9 листопада пресофіцер Дарницького управління поліції у Києві Євген Ласкін підтвердив поширювану в соцмережах інформацію про те, що на знаку метро "Осокорки" повісилась дівчина. Попередньо повідомлялося, що їй було 25 років.