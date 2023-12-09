Службова недбалість і реакція МВС: як влада має намір вирішити проблему з київським метро (фото)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував комплекс заходів, спрямованих на вирішення проблем з організацією руху в Києві через закриття шести станцій метро. Зокрема, влада має намір збільшити пропускну здатність наземного громадського транспорту.

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У Києві 8 грудня було зупинено рух поїздів "синьої" гілки метрополітену на ділянці між станціями "Деміївська" і "Теремки". Через підтоплення тунелів із міркувань безпеки аварійну ділянку перекрили, внаслідок чого шість станцій метро стали недоступні пасажирам. Фокус зібрав інформацію про те, що відомо про ситуацію в столичному метрополітені і як влада буде розв'язувати цю проблему.

Причина затоплення

За інформацією громадської ініціативи "Пасажири Києва", на відрізку тунелю між вищевказаними станціями сталася розгерметизація тунелю, через що вода хлинула на колії. Водночас у мережі з'явилося відео депутатки Київради Ксенії Семенової, на якому можна помітити, що рівень води піднявся вище підошви рейок.

За словами Семенової, ця проблема триває вже близько тижня і ситуація весь час погіршується.

Тунель однієї зі станцій "синьої гілки"

Що кажуть фахівці

Керівник метрополітену Віктор Брагінський пояснив, що ситуація з підтопленням тунелів пов'язана з такими факторами. Насамперед тріщини могли з'явитися внаслідок неякісно виконаних будівельних робіт. Також проєктувальники могли прорахуватися з гідроізоляцією тунелів.

Ще один важливий момент, зазначає Брагінський, полягає в тому, що гілка прокладена в заплаві річки Либідь, тож розгерметизація могла статися через приплив води в річці. Крім того, проблемна ділянка проходить через плавуни, а насичені водою породи можуть просідати та переміщатися, що також могло вплинути на підтоплення.

Рівень води в підземці метро

Тріщини в конструкції тунелю

Що зробила влада

Цього ж дня пресслужба Київської міської військової адміністрації повідомила, що рух між станціями "Деміївська" і "Теремки" буде зупинено, а поїзди курсуватимуть від "Героїв Дніпра" тільки до станції "Либідська". Щоб розвантажити пасажиропотік, столична влада пообіцяла продублювати маршрут закритих станцій наземним транспортом.

У зв'язку з цим правоохоронні органи почали розслідування. Зокрема Київська міська прокуратура повідомила, що правоохоронці порушили кримінальну справу про службову недбалість.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва у зв'язку з підтопленням тунелів на ділянці Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків", — ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

У документі зазначено, що за попередніми даними підтоплення станцій сталося внаслідок появи тріщин у стінах тунелю метрополітену.

Що має намір зробити влада

9 жовтня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Києві через закриття на півроку ділянки синьої гілки метрополітену змінять організацію дорожнього руху. Рішення ухвалили за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, на якому обговорювали ситуацію з підтопленням станцій метро в українській столиці.

"У звʼязку із закриттям підземки основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися", — написав чиновник у своєму Telegram.

За його словами, Комісія підтримала ініціативу щодо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. Зокрема, влада має намір:

збільшити пропускну здатність громадського транспорту;

відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофора;

перенести для зручності зупинки громадського транспорту;

змінити деякі дорожні знаки;

посилити роботу патрульної служби.

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Нагадаємо, 8 грудня радник мера Києва Дмитро Білоцерковець знайшов винних у ситуації з київським метро. За його словами, затоплення столичного метрополітену сталося через дії колишнього президента Віктора Януковича і прем'єр-міністра України Миколи Азарова.