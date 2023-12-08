У Києві зупинили рух поїздів метро на жвавій ділянці з міркувань безпеки: подробиці (відео)

Київський метрополітен зупинив рух поїздів на кількох станціях синьої гілки через обвалену герметизацію тунелю.

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В Києві із міркувань безпеки зупинили рух поїздів у метро між станціями "Теремки" і "Деміївська". Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Зараз поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" і "Либідська".

Громадська ініціатива "Пасажири Києва" тим часом повідомила, що між станціями метро "Деміївська" і "Либідська" сталася розгерметизація тунелю й вода пішла на колії.

У соцмережах зʼявилося відео з підтопленням від депутатки Київради Ксенії Семенової.

"Чому зупинили метро? Порушена герметизація тунелю, зараз на рейкошпальній решітці значне підтоплення — буквально струмок води з піском, який є абразивом і під час значних об’ємів фільтрації ще більше пошкоджуватиме слабкі місця обробки тунелю. Рівень води зараз по підошву рейок та вище. Через це введено обмеження швидкості вагонів — 15 км/год", — йдеться у дописі.

Семенова пише, що проблема триває близько тижня і поки погіршується, а причини підтоплення поки невідомі.

"Нагадаємо, що ділянка між станціями Либідська та Деміївська була проблемною ще під час будівництва, під час першої спроби проходки у радянські часи сталася аварія через складні обводнені ґрунти, що заморозило будівництво на довгі роки", — додала депутатка.

Наразі відомо, що на "Либідській" вже не пускають людей до метрополітену.

"Дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин", — тим часом повідомили в КМВА.

Там підтоплення в метро поки не коментують.

Раніше в КМВА вже повідомили, що перекриють рух між станціями метро "Деміївська" та "Теремки". Поїзди не курсуватимуть вже від 9 грудня. Фокус надавав список станцій метро, що працюватимуть лише в режимі укриття.