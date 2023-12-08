В Києві на пів року закриють декілька станцій метро: що відомо (схема)

Станції працюватимуть лише як укриття вже з 9 грудня. У КМВА пообіцяли, що продублюють маршрути наземним транспортом.

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В Києві перекриють рух між станціями метро "Деміївська" та "Теремки". Поїзди не курсуватимуть вже з 9 грудня. Про це 8 грудня повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Тобто поїзди будуть йти лише від станції "Героїв Дніпра" до станції "Либідська".

Наступні станції метро працюватимуть лише в режимі укриття:

"Деміївська";

"Голосіївська";

"Васильківська";

"Виставковий центр";

"Іподром";

"Теремки".

Схема метро в Києві Фото: Київський метрополітен

У КМВА завірили, що продублюють маршрути від "Теремків" до "Либідської" наземним транспортом. Станції перекриють, тому що потрібен терміновий ремонт перегінного тунелю. Рух буде повністю зупинений до завершення робіт.

"Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро — вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів", — підкреслили у КМВА.

За попередніми розрахунками, роботи триватимуть приблизно шість місяців. Їх проводитимуть на поверхні землі.

Нагадаємо, зранку 8 грудня ЗС РФ атакували Київ та область. Тривога тривала майже дві години, але усі ракети вдалося збити силам ППО. Проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено житлові будинки.

7 грудня мер Києва Віталій Кличко заявив, що мобілізованим киянам виплачуватимуть 30 тисяч гривень. На додаткову виплату можуть розраховувати мешканці міста, які вступають до лав ЗСУ після 1 грудня.