"Службова недбалість": правоохоронці розслідують підтоплення метро у Києві

В межах слідства планують надати правову оцінку діям посадових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які будували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська".

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Подільська прокуратура почала досудове розслідування через підтоплення тунелів Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії за фактом службової недбалості. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва у звʼязку з підтопленням тунелів на ділянці Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування слідчими та прокурорами будуть досліджені обставини, що призвели до вказаних наслідків.

Окрім того у межах слідства буде надано правову оцінку діям посадових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які будували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" в заплаві річки Либідь.

У Києві зупинили рух поїздів метро: деталі

Нагадаємо, у пʼятницю, 8 грудня, Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Києві із міркувань безпеки зупинили рух поїздів у метро між станціями "Теремки" і "Деміївська".

Громадська ініціатива "Пасажири Києва" тим часом повідомила, що між станціями метро "Деміївська" і "Либідська" сталася розгерметизація тунелю й вода пішла на колії.

У соцмережах зʼявилося відео з підтопленням від депутатки Київради Ксенії Семенової. Вона зазначила, що проблема триває близько тижня і поки погіршується, а причини підтоплення поки невідомі.

У Кличка заявили, що винні Янукович і Азаров: подробиці

Пізніше радник мера Києва Дмитро Білоцерковець заявив, що в затопленні столичного метрополітену винні колишній президент Віктор Янукович і прем'єр-міністр України Микола Азаров.

За словами Білоцерківця, саме Янукович і Азаров 10 років тому відкривали станції, які тепер доводиться закривати на ремонт. Політики не врахували, що не встигли зробити гідроізоляцію.

Нагадаємо, раніше в КМВА вже повідомили, що перекриють рух між станціями метро "Деміївська" та "Теремки". Поїзди не курсуватимуть вже від 9 грудня.