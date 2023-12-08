Затоплення метро в Києві: у Кличка заявили, що винні Янукович і Азаров (фото)

Як заявив радник мера столиці Дмитро Білоцерковець, саме Янукович і Азаров 10 років тому відкривали станції, які тепер доводиться закривати на ремонт.

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Радник мера Києва Дмитро Білоцерковець заявив, що в затопленні столичного метрополітену винні колишній президент Віктор Янукович і прем'єр-міністр України Микола Азаров. Про це він написав у себе в Facebook.

За словами Білоцерківця, саме Янукович і Азаров 10 років тому відкривали станції, які тепер доводиться закривати на ремонт.

"Банда Януковича прийшла до влади 2010 року і їм потрібно було показувати швидкий результат — терміново відкривати станції метро", — написав він.

Білоцерковець заявив, що політики не врахували, що не встигли зробити гідроізоляцію.

"На папері, ймовірно, все було ок, але ми ж розуміємо, що головне було відзвітувати. Наскільки там начудили Янукович, Азаров і ко, які будували і запускали в експлуатацію ці станції, будемо знати тільки за результатами експертизи", — написав Білоцерковець.

Він зазначив, що через "піар" Януковича страждатиме міський бюджет.

Затоплення метро Києва Фото: Скриншот

Сам мер Києва Віталій Кличко у себе в Telegram повідомив, що фахівці досліджують причини аварійної ситуації, що виникла в тунелі на ділянці синьої гілки метро між станціями Теремки — Деміївська. Там рух поїздів закрили.

"За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи можуть зайняти до 6 місяців і проводитимуть їх на поверхні", — заявив Кличко.

Затоплення метро Києва

Нагадаємо, що Київський метрополітен зупинив рух поїздів на кількох станціях синьої гілки через обвалення герметизації тунелю. Як заявила депутатка Київради Ксенія Семенова, проблема триває близько тижня і поки що погіршується, а причини підтоплення поки невідомі.