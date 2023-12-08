Затопление метро в Киеве: у Кличко заявили, что виноваты Янукович и Азаров (фото)

Как заявил советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец, именно Янукович и Азаров 10 лет назад открывали станции, которые теперь приходится закрывать на ремонт.

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Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец заявил, что в затоплении столичного метрополитена виноват бывший президент Виктор Янукович и премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом он написал у себя в Facebook.

По словам Белоцерковца, именно Янукович и Азаров 10 лет назад открывали станции, которые теперь приходится закрывать на ремонт.

"Банда Януковича пришла к власти в 2010 году и им нужно было показывать скорый результат – срочно открывать станции метро", — написал он.

Белоцерковец заявил, что политики не учли, что не успели сделать гидроизоляцию.

"На бумаге, вероятно, все было ок, но мы же понимаем, что главное было отчитаться. Насколько там учудили Янукович, Азаров и ко, которые строили и запускали в эксплуатацию эти станции будем знать только по результатам экспертизы", — написал Белоцерковец.

Он отметил, что из-за "пиара" Януковича страдать будет городской бюджет.

Затопление метро Киева Фото: Скриншот

Сам мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram сообщил, что специалисты исследуют причины аварийной ситуации, возникшей в тоннеле на участке синей ветки метро между станциями Теремки – Демеевская. Там движение поездов закрыли.

"По предварительным расчетам, восстановительные работы могут занять до 6 месяцев и будут проводить их на поверхности", — заявил Кличко.

Затопление метро Киева

Напомним, что Киевский метрополитен остановил движение поездов на нескольких станциях синей ветки из-за обвалившейся герметизации тоннеля. Как заявила депутат Киевсовета Ксения Семенова, проблема длится около недели и пока ухудшается, а причины подтопления пока неизвестны.