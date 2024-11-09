У Києві дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки": в поліції прокоментували, деталі

Представник Дарницького управління поліції Євген Ласкін підтвердив факт самогубства, однак зазначив, що причина наразі залишається невідомою.

В Києві, прямо біля станції метро Осокорки дівчина скоїла самогубство. Її знайшли повішеною на знаку метро біля входу в підземний перехід до станції. Відповідне відео поширилось Telegram-каналами.

Зазначалось, що самогубство вона здійснила за допомогою шлейки сумки. Попередньо їй було 25 років. Відео Фокус не публікує з етичних міркувань.

Інформацію про інцидент підтвердив пресофіцер Дарницького управління поліції у Києві Євген Ласкін у коментарі "24 Каналу". Він зазначив, що це дійсно було самогубство.

"Судмедекспертиза попередньо не виявила ознак насильницької смерті, але іншу інформацію вдасться отримати вже після розтину", — додав Євген Ласкін.

Правоохоронець також уточнив, що дівчині було 24 роки. Вона народилась у 2000 році та була жителькою Кіровоградської області.

На даний час причина самогубства залишається невідомою. Поліція займається встановленням всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, в жовтні в Полтавській області чоловік вкоротив собі віку у приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних. За цим фактом правоохоронні органи розпочали провадження за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство".

Додамо, пізніше, 24 жовтня у місті Орландо, США, 14-річний Сьюелл Сетцер вчинив самогубство. Його мама Меган Гарсія звинуватила ШІ-сервіс Character.AI в загибелі сина та на розробників подала до суду.