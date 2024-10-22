Самогубство в ТЦК на Полтавщині: поліція відкрила провадження через "умисне вбивство"

Чоловік вкоротив собі віку у приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних у Щербанівській громаді. Його тіло виявили техпрацівники.

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На Полтавщині розпочали розслідування після виявлення на пункті збору тіла чоловіка з ознаками самогубства. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області, пише "Суспільне".

Як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, за фактом виявлення тіла чоловіка розпочате провадження за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство".

Зазначається, що чоловік вкоротив собі віку у приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних у Щербанівській громаді.

"Він повісився у туалеті. Його тіло знайшли техпрацівники", — ідеться у повідомленні "Суспільного".

В обласному ТЦК запевняють, що жодного фізичного чи психологічного тиску на чоловіка не було. До пункту попереднього збору його доставила поліція, оскільки військовозобов'язаний перебував у розшуку.

До цього цей чоловік відмовився проходити ВЛК після того, як його доставили до ТЦК. Про що військові склали відповідний акт і готувалось повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу).

В обласному ТЦК заявили, що громадянин уже мав судимість за даною статтею. У 2023 році він був засуджений на три роки позбавлення волі з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року.

Нагадаємо, що 6 вересня повідомлялося, що на Закарпатті зафіксований ще один випадок смерті військовозобов'язаного після "зустрічі з працівниками ТЦК". Чоловік помер у лікарні після того, як йому стало погано дорогою до навчального центру.