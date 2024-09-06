Смерть військовозобов'язаного на Закарпатті: в ОТЦК та СП озвучили свою версію подій

Чоловіка доправили до поліції через побиття співмешканки, а правоохоронці передали його ТЦК.

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На Закарпатті зафіксований ще один випадок смерті військовозобов'язаного після "зустрічі з працівниками ТЦК". Чоловік помер у лікарні після того, як йому стало погано дорогою до навчального центру. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив у смерті чоловіка працівників ТЦК та СП. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"На Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП. Так, до мого Представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка в своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті. Цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування. Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесені до ЄРДР", — проінформував Лубінець.

В Закарпатському обласному ТЦК та СП обурилися такими звинуваченнями, тут заявили, що не мають стосунку до смерті чоловіка..

Згідно із інформацією ТЦК, 28 серпня до Мукачівського райвідділення поліції доправили чоловіка, який побив свою співмешканку, і та заявила на нього правоохоронцям. Останні зокрема, після проведених відповідних законних процедур доправили чоловіка до 2-го відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних.

Там встановили, що чоловік підлягає призову і відправили його для проходження ВЛК. Там його оглянули, признали придатним і 1 вересня він вже відбув до навчального центру.

"Під час транспортування команди до навчального центру громадянин звернувся до супроводжуючих військовослужбовців зі скаргами на погіршення самопочуття, військовослужбовці викликали карету швидкої допомоги. Громадянина було госпіталізовано до КНП "Свалявська міська лікарня" Свалявської міської ради Закарпатської області", — повідомили в ОТЦК.

В військкоматі зазначили, що чоловік помер в лікарні 4 вересня. СМЕ встановила, що причиною смерті став ішемічний інфаркт.

Нагадаємо, що військові ТЦК розповіли про внутрішньоколективні змагання щодо того, хто вручить повістку громадянину на найдорожчому авто.