Смерть военнообязанного на Закарпатье: в ОТЦК и СП озвучили свою версию событий

Мужчину доставили в полицию из-за избиения сожительницы, а правоохранители передали его ТЦК.

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На Закарпатье зафиксирован еще один случай смерти военнообязанного после "встречи с работниками ТЦК". Мужчина умер в больнице после того, как ему стало плохо по дороге в учебный центр. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обвинил в смерти мужчины работников ТЦК и СП. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

"На Закарпатье возросло количество обращений относительно неправомерных действий представителей ТЦК и СП. Так, к моему Представителю в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти. Этот случай требует немедленного, всестороннего и беспристрастного расследования. Сейчас сведения об уголовном правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 128 УКУ (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) внесены в ЕРДР", — проинформировал Лубинец.

В Закарпатском областном ТЦК и СП возмутились такими обвинениями, здесь заявили, что не имеют отношения к смерти мужчины.

Согласно информации ТЦК, 28 августа в Мукачевский райотдел полиции доставили мужчину, который избил свою сожительницу, и та заявила на него правоохранителям. Последние в свою очередь, после проведенных соответствующих законных процедур доставили мужчину во 2-й отдел Мукачевского РТЦК и СП для проверки военно-учетных данных.

Там установили, что мужчина подлежит призыву и отправили его для прохождения ВВК. Там его осмотрели, признали годным и 1 сентября он уже отбыл в учебный центр.

"Во время транспортировки команды в учебный центр гражданин обратился к сопровождающим военнослужащим с жалобами на ухудшение самочувствия, военнослужащие вызвали карету скорой помощи. Гражданин был госпитализирован в КНП "Свалявская городская больница" Свалявского городского совета Закарпатской области", — сообщили в ОТЦК.

В военкомате отметили, что мужчина умер в больнице 4 сентября. СМЭ установила, что причиной смерти стал ишемический инфаркт.

Напомним, что военные ТЦК рассказали о внутриколлективных соревнованиях относительно того, кто вручит повестку гражданину на самом дорогом авто.