Самоубийство в ТЦК на Полтавщине: полиция открыла производство из-за "умышленного убийства"

Мужчина покончил с собой в помещении пункта предварительного сбора военнообязанных в Щербановской общине. Его тело обнаружили техработники.

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На Полтавщине начали расследование после обнаружения на пункте сбора тела мужчины с признаками самоубийства. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области, пишет "Суспільне".

Как сообщил представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев, по факту обнаружения тела мужчины начато производство по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство".

Отмечается, что мужчина покончил с собой в помещении пункта предварительного сбора военнообязанных в Щербановской общине.

"Он повесился в туалете. Его тело нашли техработники", — говорится в сообщении "Суспільного".

В областном ТЦК уверяют, что никакого физического или психологического давления на мужчину не было. В пункт предварительного сбора его доставила полиция, поскольку военнообязанный находился в розыске.

До этого этот человек отказался проходить ВВК после того, как его доставили в ТЦК. О чем военные составили соответствующий акт и готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного преступления по статье 336 УКУ (уклонение от призыва на военную службу).

В областном ТЦК заявили, что гражданин уже имел судимость по данной статье. В 2023 году он был осужден на три года лишения свободы с одним годом испытательного срока, который завершился в сентябре этого года.

Напомним, что 6 сентября сообщалось, что на Закарпатье зафиксирован еще один случай смерти военнообязанного после "встречи с работниками ТЦК". Мужчина умер в больнице после того, как ему стало плохо по дороге в учебный центр.