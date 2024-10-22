В ТЦК на Полтавщине военнообязанный покончил с собой: подробности инцидента

В областном ТЦК уверяют, что никакого физического или психологического давления на мужчину не было. В пункт предварительного сбора его доставила полиция, поскольку военнообязанный находился в розыске.

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На Полтавщине в помещении одного из ТЦК мужчина совершил самоубийство. В пункт предварительного сбора военнообязанных его доставила полиция, поскольку он находился в розыске. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП во вторник, 22 октября.

"21 октября в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было", — говорится в заявлении ТЦК.

Фото: Скриншот

На место происшествия сразу вызвали правоохранителей, которые начали следственные действия.

Мужчина отказался проходить ВВК после того, как его доставили в ТЦК. Был составлен соответствующий акт и готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного преступления по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу).

В областном ТЦК заявили, что гражданин уже имел судимость по данной статье. В 2023 году он был осужден на три года лишения свободы с одним годом испытательного срока, который завершился в сентябре этого года.

В военкомате уверяют, что никакого физического или психологического давления на мужчину не оказывали — он ожидал оформления документов на пункте сбора.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело, ведется служебное расследование для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, 19 октября под Одессой нашли тело бизнесмена Геннадия Бейбутяна, который возглавлял общественную организацию, которая помогала патрулировать город во время комендантского часа и сопровождала работников ТЦК.

Юрист Дмитрий Франчук рассказал, что нельзя делать военнообязанному, если остановили представители ТЦК.