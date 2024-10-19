Возглавлял организацию, которая помогала ТЦК: одесского бизнесмена нашли мертвым, — СМИ
По словам журналистки Ирины Гриб, Геннадия Бейбутяна нашли застреленным возле его же машины. По данным соцсетей, возглавляемая им ГФОГП патрулировала город во время комендантского часа и сопровождала работников военкомата.
Под Одессой нашли тело мужчины, правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба полиции Одесской области.
"Покойник с огнестрельными ранениями обнаружен на обочине дороги в пригороде Одессы. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория полиции", — отметили в ведомстве.
Полицейские возбудили дело об умышленном убийстве.
Журналистка Ирина Гриб сообщила, что на дороге под Одессой нашли застреленным одесского бизнесмена Геннадия Бейбутяна. Он был владельцем бизнеса по продаже и обслуживанию автомобилей, а также председателем дачного кооператива "Лагуна".
"Тело с несколькими огнестрельными ранениями обнаружено возле его автомобиля на обочине. Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых заказное убийство и возможный конфликт на дороге", — передала журналистка.
В одесском издании "Думская" проинформировали, что также после нескольких скандалов Бейбутян возглавил общественную организацию "Подразделение содействия правоохранительным органам".
В феврале 2024 года представитель ГФОГП выбил окно в машине одессита, который снимал блокпост. В ТЦК и полиции заявили, что не имеют к инциденту никакого отношения. Стороны выяснили конфликт в частном порядке.
Также организация фигурировала и в коррупционном скандале. В конце 2023 года заместителя ее председателя задержали за помощь уклонистам от мобилизации. По версии следствия, он обещал за деньги оформить удостоверения, которые дают бронь.
В Telegram-канале "Х* Одесса" также сообщили, что "Подразделение содействия правоохранительным органам" патрулирует город вместе с полицией во время комендантского часа. Отмечается, что организация помогает при вручении повесток и доставке нарушителей в военкомат.
Напомним, на фронте потеряла жизнь волонтер и доброволец Наталья Бойко. У нее остался сын.
Также стало известно о гибели на передовой одного из лучших операторов БПЛА Виктора Стельмаха. Командир подчеркнул, что "Саба" обучил "огромное количество пилотов" и уничтожил более 500 вражеских бойцов.