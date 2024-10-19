Возглавлял организацию, которая помогала ТЦК: одесского бизнесмена нашли мертвым, — СМИ

По словам журналистки Ирины Гриб, Геннадия Бейбутяна нашли застреленным возле его же машины. По данным соцсетей, возглавляемая им ГФОГП патрулировала город во время комендантского часа и сопровождала работников военкомата.

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Под Одессой нашли тело мужчины, правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

"Покойник с огнестрельными ранениями обнаружен на обочине дороги в пригороде Одессы. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория полиции", — отметили в ведомстве.

Фото с места преступления Фото: Национальная полиция Одесской области

Полицейские возбудили дело об умышленном убийстве.

Журналистка Ирина Гриб сообщила, что на дороге под Одессой нашли застреленным одесского бизнесмена Геннадия Бейбутяна. Он был владельцем бизнеса по продаже и обслуживанию автомобилей, а также председателем дачного кооператива "Лагуна".

"Тело с несколькими огнестрельными ранениями обнаружено возле его автомобиля на обочине. Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых заказное убийство и возможный конфликт на дороге", — передала журналистка.

Фото с места преступления Фото: Национальная полиция Одесской области

В одесском издании "Думская" проинформировали, что также после нескольких скандалов Бейбутян возглавил общественную организацию "Подразделение содействия правоохранительным органам".

Фото Геннадия Бейбутяна Фото: Скрин видео

В феврале 2024 года представитель ГФОГП выбил окно в машине одессита, который снимал блокпост. В ТЦК и полиции заявили, что не имеют к инциденту никакого отношения. Стороны выяснили конфликт в частном порядке.

Также организация фигурировала и в коррупционном скандале. В конце 2023 года заместителя ее председателя задержали за помощь уклонистам от мобилизации. По версии следствия, он обещал за деньги оформить удостоверения, которые дают бронь.

Фото Геннадия Бейбутяна Фото: Скрин видео

В Telegram-канале "Х* Одесса" также сообщили, что "Подразделение содействия правоохранительным органам" патрулирует город вместе с полицией во время комендантского часа. Отмечается, что организация помогает при вручении повесток и доставке нарушителей в военкомат.

Фото Геннадия Бейбутяна Фото: Скрин видео

Напомним, на фронте потеряла жизнь волонтер и доброволец Наталья Бойко. У нее остался сын.

Также стало известно о гибели на передовой одного из лучших операторов БПЛА Виктора Стельмаха. Командир подчеркнул, что "Саба" обучил "огромное количество пилотов" и уничтожил более 500 вражеских бойцов.