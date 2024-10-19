"Мечтала о счастливом будущем для сына": погибла волонтер и доброволец Наталья Бойко

Наталья служила с 2023 года на Покровском направлении в составе мотопехотной бригады. С начала полномасштабной войны она активно занималась волонтерством.

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На передовой погибла военнослужащая Наталья Бойко. Об этом 18 октября сообщила в соцсетях ее сестра Ольга.

"Вот она самая родная, та, с кем можно было обо всем на свете поделиться. Которая мечтала о счастливом будущем для сына в стране без войны и именно она — это часть моего сердца, моя родная сестра Наталья Олеговна. Эмоции берут верх и писать сложно, но домой Наталья возвращается на щите", — отметила Ольга.

Фото Натальи Бойко Фото: Соцсети

Наталья добровольно вступила в ряды ВСУ 28 июля 2023 года в составе воинской части А1619. То есть она служила в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

"Все время несла службу на Покровском направлении и верила в будущее, которое так упорно боролась для себя и сына. Жизненная дорога закончилась на Павлоградском направлении, откуда в воскресенье Наталья вернется на щите", — рассказала сестра военной.

Фото Натальи Бойко Фото: Соцсети

Она пообещала сообщить о дне и времени захоронения позже. Со страницы доброволицы известно, что она активно волонтерила с 2022 года и продолжала объявлять сборы для военных уже после своей мобилизации. Одна из последних публикаций Натальи — просьба поддержать петицию о присвоении звания Герои Украины ее павшему побратиму.

Фото Натальи Бойко Фото: Соцсети Фото Натальи Бойко Фото: Соцсети

Напомним, 17 октября стало известно, что в боях за Торецк погиб двукратный чемпион мира по скалолазанию Максим Петренко. Он остается единственным украинцем, который получил медаль на взрослых чемпионатах мира по скалолазанию в дисциплине лазания на сложность.

18 октября в Офисе генпрокурора проинформировали, что ВС РФ расстреляли военнопленного в Бахмутском районе. Защитник, вероятно, получил ранение и лежал на земле без оружия.