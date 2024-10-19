"Мріяла про щасливе майбутнє для сина": загинула волонтерка і доброволиця Наталія Бойко

Наталія служила з 2023 року на Покровському напрямку у складі мотопіхотної бригади. З початку повномасштабної війни вона активно волонтерила.

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На передовій загинула військовослужбовиця Наталія Бойко. Про це 18 жовтня повідомила у соцмережах її сестра Ольга.

"Ось вона найрідніша, та, з ким можна було про все на світі поділитися. Яка мріяла про щасливе майбутнє для сина в країні без війни та саме вона — це частина мого серця, моя рідна сестра Наталія Олегівна. Емоції беруть верх і писати складно, але додому Наталя повертається на щиті", — зазначила Ольга.

Фото Наталії Бойко Фото: Соцмережі

Наталія добровільно долучилась до лав ЗСУ 28 липня 2023 року у складі військової частини А1619. Тобто вона служила у 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

"Весь час несла службу на Покровському напрямку та вірила у майбутнє, яке так завзято виборювала для себе та сина. Життєва дорога закінчилася на Павлоградському напрямку, звідки у неділю Наталя повернеться на щиті", — розповіла сестра військової.

Фото Наталії Бойко Фото: Соцмережi

Вона пообіцяла повідомили про день й час поховання згодом. Зі сторінки доброволиці відомо, що вона активно волонтерила з 2022 року й продовжувала оголошувати збори для військових вже після своєї мобілізації. Одна з останніх публікацій Наталії — прохання підтримати петицію про присвоєння звання Герої України її полеглому побратиму.

Фото Наталії Бойко Фото: Соцмережі Фото Наталії Бойко Фото: Соцмережі

Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що у боях за Торецьк загинув двократний чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко. Він залишається єдиним українцем, який здобув медаль на дорослих чемпіонатах світу зі скелелазіння у дисципліні лазіння на складність.

18 жовтня в Офісі генпрокурора проінформували, що ЗС РФ розстріляли військовополоненого в Бахмутському районі. Захисник, ймовірно, отримав поранення та лежав на землі без зброї.