"Значний крок": ЗС РФ подолали "ахіллесову п'яту" й можуть захопити стратегічне місто, — WSJ

У ЗМІ не виключають, що ворог відкриє собі шлях до решти Донецької області. Капітан піхоти Ростислав Касьяненко повідомив, що для падіння одного з двох ключових міст регіону "досить однієї помилки".

Related video

Українські війська місяцями стримували ЗС РФ від просування в одне ключове місто Донеччини. Однак хватка починає ламатися. Про це 18 жовтня повідомили у The Wall Street Journal.

"Це ахіллесова п’ята російської тактики", — сказав капітан та військовослужбовець 21 окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" Ростислав Касьяненко, вказуючи на сіру зону випаленої землі між ЗС РФ та стратегічним містом Часів Яр.

Пів року Сили оборони там не давали ворогу просунутися, щоб дістатися до міста, через яке веде шлях до решти Донецької області. Однак цього тижня російські окупанти прорвалися, розпочавши штурм через дві точки на каналі на схід від Часового Яру.

"Їхній прогрес може означати значний крок Росії до захоплення міста", — зауважили у виданні.

Тепер захисники мають зупинити ЗС РФ, щоб ті не закріпились у "буфері" й не вирушили у повний штурм Часового Яру. Це місто вважають другим ключовим для ворожих зусиль у Донецькій області окрім логістичного центру Покровська.

Зазначається, що ворог намагається захопити Часів Яр до того, як опаде листя та почнуться дощі. Місто атакують за допомогою БПЛА, артилерії та керованих авіабомб.

"Досить однієї помилки, і Часів Яр може впасти за кілька днів", — підкреслив Касьяненко.

Часів Яр розташований на висоті, а канал поблизу до цього тижня становив перешкоду для ЗС РФ. Нині українські підрозділи окопалися та ведуть боротьбу, щоб не дати окупантам захопити місто.

Часів Яр на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Це коштує великих витрат. В обороні міста рота Касьяненка втратила 30 осіб, або приблизно чверть теперішньої чисельності, а в боях з ними загинуло близько 70 вояків інших частин. Тамтешні війська нині чистять російську зброю, що свідчить про те, наскільки українські війська перенапружені та недостатньо озброєні", — передали у ЗМІ.

ЗС РФ націлились ударними дронами на точки входу в Часів Яр, що ускладнює підкріплення або вивезення поранених для Сил оборони. На дорогах до міста стоять "туші" української військової техніки.

Касьяненко розповів, що російські бійці дерлися кабелями, протягнути через канал, а потім невеликими групами помчали в сіру зону. В одному штурми 10 загарбників перетнули канал та перегрупувались, щоб рушити у "буфер". Їх атакували з артилерії й дронами, а тих, хто вижив, "добивала" піхота.

Зі слів лейтенант "Халк", у результаті штурму РФ втратила вісім бійців загиблими й двох — важко пораненими. Він повідомив, що окупантам вдалося підійти до ЗСУ на 33 метри.

ЗС РФ вже були відкинуті з західного боку каналу. Як пояснив Касьяненко, ризик полягає в тому, що ворог створить плацдарм у сірій зоні та зможу пізніше його посилити. Нині захисники змушені позмінно по п’ять-сім діб боронити "буфер".

"Ми просто сидимо серед уламків", — розповів "Халк".

Цілими залишаються лише небагато будівель. Вікна вибиті, а дороги, які ведуть до Часового Яру, всіяні великими вирвами. Українські військові поділились, що особливо бояться модифікованих авіабомб.

"Якщо поблизу влучить керована бомба — це прощавай, і твоя душа йде до Бога", — підкреслив Касьяненко.

З його слів, ЗС РФ атакують позиції до п’яти разів на день, часто втрачаючи за добу 20 бійців. Багато ворожих штурмовиків — це колишні в’язні, завербовані з обіцянкою про остаточне звільнення.

Приблизно за 24 кілометри від Часового Яру затримали російського рядового. Він розповів, що кілька років тому був засуджений за крадіжку. Прибувши на навчання у липні, він віддав документи й телефон.

"Тоді я зрозумів, що ця поїздка була квитком в один кінець", — згадав росіянин.

У вересні він втік від підрозділу, в якому був низький моральний дух через атаки українських БПЛА. Співслужбовці в нього стріляли та поцілили у плече.

Підрозділ Касьяненка використовує кілька захоплених у ворога машин, у тому числі БМП. Військові скаржаться на брак ефективних можливостей електронної боротьби проти безпілотників.

Молодший сержант роти Станіслав Маковій згадав, як опинився в пастці з невеликою кількістю провіанту. Він витримав під бомбардуванням танків і БПЛА 11 днів. Кожного вечора захисник зачаровано спостерігав через окуляри нічного бачення, як сова та кіт ігнорували вибухи та полювали на мишей у сусідньому полі.

"Найважче — залишатися людиною", — додав він.

Нагадаємо, аналітики DeepState вночі на 19 жовтня повідомили, що ЗС РФ просунулись у Донецькій області. У Генштабі ЗСУ повідомили про 196 боєзіткнень за добу.

18 жовтня у ГУР повідомили про зачистку села Кругляківка на Куп’янському напрямку від російських окупантів.