Може критично вплинути на напрямок: ЗС РФ просунулись в районі Часового Яру, — військовий

Ситуація ускладнюється тим, що з іншої сторони ворог теж контролює певну ділянку території, зазначає доброволець 24 ОМБр.

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Російські війська просунулись на Бахмутському напрямку. Вони змогли пройти південно-східніше від Часів Яру. Про це повідомив український військовослужбовець 24 ОМБр з позивним "Осман" Станіслав Бунятов в Telegram-каналі "Говорять Снайпер",

Військовий додав, що просування противника може критично вплинути на обороноздатність цього напрямку. Річ у тім, що зі сторони Калинівки ворог теж контролює певну ділянку території.

"Зі своєї сторони робимо все можливе і неможливе для знищення пі*арів, але є багато факторів, які залежать не від нас", — йдеться в повідомленні.

Ситуація біля Часового Яру Фото: DeepState

Ситуація в Часовому Ярі: коментар Генерального штабу

На момент виходу матеріалу Генеральний штаб ніяк не коментував цю інформацію. Однак вранці командування повідомляло, що протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаудари, скинувши 92 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3700 обстрілів, з них 90 — із реактивних систем залпового вогню. ЗС РФ обстрілювали населені пункти, в тому числі Часів Яр. Також в районі міста точилося три бойових зіткнення.

Зазначимо, що за даними DeepState станом на 14 жовтня російські окупанти просунулись відразу на декількох ділянках фронту. Вони наступали відразу біля восьми населених пунктів.

Як повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець 14 жовтня, від Вугледара у Запорізькому напрямку активізувалися бойові дії. Ціллю ворога може бути селище Велика Новосілка.